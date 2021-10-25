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Metruk bina yıkımında ölümden döndü - Son Dakika

Metruk bina yıkımında ölümden döndü

25.10.2021 17:00
Metruk bina yıkımında ölümden döndü

Kırşehir'de, metruk bina yıkımı esnasında otomobil ile yoldan geçen vatandaş toz bulutu içerisinde kaldı.

Kırşehir'de, metruk bina yıkımı esnasında otomobil ile yoldan geçen vatandaş toz bulutu içerisinde kaldı.

Kentte Medrese 95. Sokak üzerinde uzun süredir metruk halde olan binanın yıkımı gerçekleştirildi. Yıkım esnasında otomobil ile yoldan geçen vatandaş toz bulutunun içerisinde kaldı, ölümden döndü. O anlar ise saniye saniye amatör kameralar tarafından kaydedildi. Bölge halkı yıkım sorumluları hakkında şikayetçi oldu. Yıkımı yapan firma yetkilisi Mehmet Karadoğan ise tüm izin ve güvenlik önleminin alınarak yıkım işleminin yapıldığını söyledi. Karadoğan, "Biz taşeron firmayız. Burası ise metruk yapı. Bina çürük ve yıkılması lazım. Çevre güvenliğini aldıktan sonra yıkım işlemine başladık" dedi.

"Mahalleli tozdan şikayetçi olmuş"

Bölge halkının yıkım esnasında kalkan tozdan şikayetçi olduğunu aktaran Karadoğan açıklamasında, "Kalkan tozdan mahalleli şikayetçi olmuş, hiçbir mal ve can kaybı yok. Hiçbir sıkıntı yok. Mahalleli sağduyulu değil, tozdan şikayetçi olunmuş. Binanın çürük raporu da var. Belediyeden alınan yıkım ruhsatı da elimizde var. Ancak toz, duman ve gürültüden şikayetçi olunmuş. Bina yıkımında gürültü de ister istemez oluyor" diye konuştu. - KIRŞEHİR

Metruk bina yıkımında ölümden döndü
Metruk bina yıkımında ölümden döndü
Metruk bina yıkımında ölümden döndü

Kırşehir, Otomobil, Medrese, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Metruk bina yıkımında ölümden döndü - Son Dakika


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