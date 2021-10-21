Mevlid-i Nebi Özel Programı Düzenlenecek - Son Dakika

İnegöl Belediyesi, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (sav) kutlu doğumunu da içerisinde barındıran Mevlid-i Nebi Haftası için özel bir program düzenliyor. 24 Ekim Pazar akşamı 20.00'da Hikmet Şahin Kültürparkı içerisinde bulunan Belediye Spor Salonunda yapılacak programda, birbirinden özel konuklar ilçe halkıyla buluşacak.

Salona girişte HES Kodu göstermenin zorunlu olduğu programa ilişkin Belediye Başkanı Alper Taban bir davet açıklaması yaptı. Mevlid-i nebi Özel Programına tüm ilçe halkını davet eden Başkan Taban, "Peygamber Efendimizin kutlu doğumunu da içerisinde barındıran Mevlid-i Nebi Haftası özelinde vatandaşlarımız için bir program tertip ettik. Kültür İşleri Müdürlüğümüz organizasyonuyla 24 Ekim Pazar akşamı 20.00'da Kültürpark içerisinde bulunan Belediye Spor Salonunda 3 özel konuğumuzun katılımıyla idrak edeceğimiz Mevlid-i Nebi Özel Programına tüm ilçe halkımızı bekliyoruz. Bu özel gecede Prof. Dr. Mustafa Karataş semineri, Sedat Uçan ilahi konseri ve Hafız Mehmet Bilir hocamız da Kuran-ı Kerim tilaveti ile aramızda olacak, gecemizi süsleyecek" dedi.