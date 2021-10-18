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Mevlid Kandili Programı, Gürsulular'a maneviyat dolu saatler yaşattı - Son Dakika

Mevlid Kandili Programı, Gürsulular'a maneviyat dolu saatler yaşattı

18.10.2021 09:44
Mevlid Kandili Programı, Gürsulular'a maneviyat dolu saatler yaşattı

Prof. Dr. Mustafa Karataş, İlahi ve Tasavvuf Sanatçısı Sedat Uçan, Şair-Yazar Ali Öztürk ve Kuran'ı Kerim güzel okuma dünya birincisi Mehmet Bilir'in katılımıyla gerçekleştirilen program, duygu dolu anlara sahne oldu.

Programda konuşan Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.) yeryüzüne teşriflerinin yıldönümü olan bu mübarek gecenin, milletimiz ve tüm İslam Alemi için hayırlar getirmesini temenni ederim. Bu mübarek gecede, gönlümüzden geçen tüm dualarımızın kabul olmasını dilerim. Hak, hukuk, adalet, ilim, merhamet, erdem, güzel ahlak gibi İnsanı insan yapan bütün değerlerin hayat bulduğu Peygamber Efendimiz'in yaşamı hepimiz için elbetteki en iyi rehberdir. Bütün insanlığın rehberi olan Hz. Muhammed'in (s.a.v.) ahlaki değerleri ve erdemleriyle yetişecek nesillerin oluşturacağı toplumlar huzuru yaşayacaktır. Bu mübarek gecenin hepimizin böyle yaşamasına vesile olmasını temenni ederim" dedi.

Gürsu protokolü, meclis üyeleri ve halkın yoğun katılımıyla Gürsu Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen programda; huzur, birlik ve kardeşlik duygularını pekiştiren Mevlid Kandili'nin maneviyatı paylaşıldı.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Mevlid Kandili Programı, Gürsulular'a maneviyat dolu saatler yaşattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mevlid Kandili Programı, Gürsulular'a maneviyat dolu saatler yaşattı - Son Dakika
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