Mevlit Kandili dualarla idrak edildi - Son Dakika

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Daha sonra programda dualar edildi., mevlit ve ilahiler okundu.

Mevlit Kandili dolayısıyla düzenlenen camide düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Düzce 'nin Akçakoca ilçesinde Selçuklularda kullanılan, Türk otağ çadırından esinlenilerek inşa edilen sekizgen mimarisi ve kubbesiyle Türkiye 'de tek olma özelliğine sahip Akçakoca Merkez Camisinde Mevlit Kandili , akşam namazının ardından başladı.

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