Mevlit Kandili idrak edildi - Son Dakika

Hazreti Muhammed'in dünyaya geldiği gün olarak idrak edilen Mevlit Kandili dolayısıyla vatandaşlar, Taksim, Büyük Çamlıca ve Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi başta olmak üzere camileri doldurdu.

Mevlit Kandili dolayısıyla Taksim Camisi'nde düzenlenen programa, İstanbul Müftü Vekili Mustafa Yavuz ve vatandaşlar katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, Mevlid-i Şerif okunması ve dua edilmesinin ardından kılınan yatsı namazıyla sona erdi.

Mevlit Kandili dolayısıyla vatandaşlar Fatih, Süleymaniye, Sultanahmet, Eyüp Sultan'ın da aralarında bulunduğu camilerde düzenlenen programlara ilgi gösterdi.

Büyük Çamlıca Camisi'nde düzenlenen kandil programına da yoğun katılım oldu.