Mevlid Kandili sebebiyle vatandaşlar Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerif'e akın etti - Son Dakika

Mevlid Kandili sebebiyle vatandaşlar Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerif'e akın etti

İSTANBUL - Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Muhammed'in doğum günü olarak bilinen Mevlit Kandili akşamında vatandaşlar, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifine akın etti.

Rebiyülevvel Ayının 11'inci günü idrak edilen Mevlit Kandili Gecesinde Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifine vatandaşlar akın etti. 2020 yılının Temmuz ayında ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifin gölgesinde ikinci Mevlit Kandili Gecesi eda edildi.

"Bütün İslam Aleminin, Müslüman camisinin kandili mübarek olsun"

Mevlit Kandili Gecesinde Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerif'e gelen Kayahan Kaya isimli bir vatandaş, "Biz de vatandaş olarak Müslüman olarak geldik Mevlit Kandilimizi kutladık namaza geldik Ayasofya Camiinde yine kalabalık atmosfer yoğun ilgi var vatandaşlar geldi. Bizde vatandaş olarak görevimizi yaptık, namazımızı kıldık. Birazda Sultanahmet'te yürüdük, duamızı ettik. Bütün İslam Aleminin, Müslüman camisinin kandili mübarek olsun inşallah" dedi.

"Ölmez sağ kalırsak Mevlit Kandilimize, Ramazan Bayramımıza, Kurban Bayramımızı kılacağız"

Biz yoğun duygular yaşadık, tüylerimiz diken diken oldu. Müslüman olarak özellikle olması gerekendi. Müze olması açısından zincirleri kırdık. Bizde hissediyoruz bunu. Allah nasip ederse gelecek yıllarda ölmez sağ kalırsak Mevlit Kandilimize, Ramazan Bayramımıza, Kurban Bayramımızı kılacağız" şeklinde konuştu.

Mevlit Kandilini eda etmek amacıyla gelen vatandaşların yeni tip koronavirüs virüsüne karşı önlem amacıyla maskelerini taktıkları ve sosyal mesafeye dikkat ettikleri görüldü.