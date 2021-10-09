MHP heyeti, Beypazarı'nda temaslarda bulundu - Son Dakika

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım ve Ankara milletvekili Erkan Haberal, Beypazarı'nda ziyaretler gerçekleştirdi.

MHP İlçe Başkanlığını ziyaret eden Yıldırım ve Haberal, İlçe Başkanı Erdoğan Orhan'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı ve değerlendirmelerde bulundu.

MHP heyeti, daha sonra esnaf ziyaretlerinde bulunarak şikayet ve talepleri dinledi.

Yıldırım, salgının ekonomiye etkilerine işaret ederek, hastalığı yenmek konusunda mücadelenin devam ettiğini kaydetti.