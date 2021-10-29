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MHP Karamürsel İlçe Başkanlığı Türk bayrağı dağıttı - Son Dakika

MHP Karamürsel İlçe Başkanlığı Türk bayrağı dağıttı

29.10.2021 17:09
MHP Karamürsel İlçe Başkanlığı Türk bayrağı dağıttı

MHP Karamürsel İlçe Başkanlığı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında vatandaşlara ve esnafa Türk bayrağı dağıttı.

MHP Karamürsel İlçe Başkanlığı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında vatandaşlara ve esnafa Türk bayrağı dağıttı.

İlçe Başkanı Adnan Göktekin ve beraberindeki heyet, ilçedeki esnaf ve vatandaşlara Türk bayrağı dağıttı.

Göktekin, gazetecilere, Cumhuriyet Bayram dolayısıyla teşkilat olarak bayrak dağıtımı yaptıklarını belirterek, "Cumhuriyet Bayramında ilçemizin pazar yerinde halkımıza ve değerli pazarcı esnafına bayrak hediye ettik. Özellikle küçük yavrularımızın bayrağımıza olan sevgilileriyle mutlu olduk." ifadelerini kullandı.

MHP Karamürsel İlçe Başkanlığı Türk bayrağı dağıttı
MHP Karamürsel İlçe Başkanlığı Türk bayrağı dağıttı
MHP Karamürsel İlçe Başkanlığı Türk bayrağı dağıttı
MHP Karamürsel İlçe Başkanlığı Türk bayrağı dağıttı

Milliyetçi Hareket Partisi, Türk Bayrağı, Karamürsel, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel MHP Karamürsel İlçe Başkanlığı Türk bayrağı dağıttı - Son Dakika


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