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MHP'li kafileyi taşıyan midibüsün devrildiği yolda bu kez kamyon devrildi - Son Dakika

MHP'li kafileyi taşıyan midibüsün devrildiği yolda bu kez kamyon devrildi

05.10.2021 21:22

- MHP'li kafileyi taşıyan midibüsün devrildiği yolda bu kez kamyon devrildi Bartın'dan Ankara istikametine seyir halinde olan meşrubat yüklü kamyon kontrolden çıkarak devrildi.

- MHP'li kafileyi taşıyan midibüsün devrildiği yolda bu kez kamyon devrildi

BARTIN - Bartın'dan Ankara istikametine seyir halinde olan meşrubat yüklü kamyon kontrolden çıkarak devrildi. Kamyon sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Kazanın, hafta sonu midibüsün devrilmesi sonucu 2 kişinin yaşamını yitirdiği noktada gerçekleşmesi ise dikkat çekti.

Edinilen bilgilere göre Metin Boz yönetimindeki 34 BA 0293 plakalı meşrubat yüklü kamyon Bartın Ankara karayolunun Esenyurt mevkiinde kontrolden çıkarak devrildi. Devrilen kamyonetin sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Kaza sonrasında bölgeye Jandarma ve Polis ekipleri sevk edildi. Kazanın gerçekleştiği bölgede ulaşım kontrollü olarak sağlanırken yol kenarına devrilen kamyonetin kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Kamyonet sürücüsü Metin Boz aracın birden kaymaya başladığını ifade ederken, "Araba kaydı bildiğin kaydı. Kayınca bir daha toparlayamadım. Fren filan da yapmadım. Hızım da yoktu." Şeklinde konuştu.

Kazanın, hafta sonu midibüsün devrilmesi sonucu 2 kişinin yaşamını yitirdiği noktada gerçekleşmesi ise dikkat çekti. Hafta sonu meydana gelen kazada Bartın'dan Ankara'daki MHP İstişare Grup toplantısına katılmak üzere yola çıkan MHP heyetini taşıyan midibüs sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrilmiş, kazada Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç, MHP İl Yönetim Üyesi Murat Sevilmiş hayatlarını kaybetmişlerdi. Devrilen midibüste yer alan Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın'ın da aralarında bulunduğu 19 kişi yaralanmıştı.

MHP'li kafileyi taşıyan midibüsün devrildiği yolda bu kez kamyon devrildi
MHP'li kafileyi taşıyan midibüsün devrildiği yolda bu kez kamyon devrildi
MHP'li kafileyi taşıyan midibüsün devrildiği yolda bu kez kamyon devrildi
MHP'li kafileyi taşıyan midibüsün devrildiği yolda bu kez kamyon devrildi

Milliyetçi Hareket Partisi, Esenyurt, Ankara, Bartın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa MHP'li kafileyi taşıyan midibüsün devrildiği yolda bu kez kamyon devrildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: MHP'li kafileyi taşıyan midibüsün devrildiği yolda bu kez kamyon devrildi - Son Dakika
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