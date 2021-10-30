MHP'nin "Hedef 2023: İl İl Anadolu" buluşmaları Edirne'den başladı - Son Dakika

MHP, "Hedef 2023: İl İl Anadolu" çalışma programını Edirne'den başlattı.

MHP İstanbul milletvekilleri Arzu Erdem ve Mehmet Bülent Karataş, Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş ve Edirne İl Başkanı Zakir Tercan, kentteki bir tesiste düzenlenen programda muhtarlar, sivil toplum kuruluşu, dernek ve spor kulübü temsilcileri ile bir araya geldi.

Milletvekili Erdem, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla programın meşalesini Edirne'den yaktıklarını söyledi.

Cumhur İttifakı ile vatanın ve milletin bekasının teminat altına alınma sürecinin başladığını belirten Erdem, "Küresel çetelerin bir taraftan hain saldırıları, öte taraftan bu küresel çetelerin siyasi uzantıları ve ülke içerisinde yaptığı kirli çalışmalarla birlikte Türkiye Cumhuriyeti devletine hain saldırılar yapıldı. Ama bunların karşısında hem aziz Türk milleti hem MHP'nin fertleri Cumhur İttifakı olarak dimdik ayakta durduk." diye konuştu.

Erdem, Cumhur İttifakı'nın ülkeye kurulan tuzakları bir bir boşa çıkardığını vurguladı.

Suriye sınırı boyunca oluşturulmaya çalışılan terör koridoruna engel olunmaya çalışıldığının altını çizen Erdem, "Bu engel olma çalışmalarına karşı özellikle kirli muhalefet son dönemde de gördüğümüz gibi TBMM'ye gelen tezkerelere ne yazık ki 'hayır' diyen partiler oldu. Değerlendirmeyi akıl ve vicdanımızla yapalım. ve şunu diyelim 'evet biz kendimiz inceleyebiliyoruz bu incelemelerin sonunda da kimin kime hizmet ettiğini görebiliyoruz.' MHP'nin şiarı vatanı ve milletidir, vatanın bekası, devletin korunmasıdır bu açıdan bunun anlaşılması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Milletvekili Erbaş ise İstanbul ve Antalya'dan sonra Edirne'nin en fazla turist ağırlayan il olduğunu belirterek, "Edirne, yaklaşık 5,5 milyon turist ağırlıyor, bunun 3 milyonu yerli. Anadolu'daki şehirlerin örnek aldığı en önemli şehirlerden biri Edirne. Turizmi, tarımı, hayvancılığı, sınır kapıları ve diğer alanlarda daha da gelişmesi için çalışmaları sürdüreceğiz." dedi.

Açılış konuşmaları sonrası programa katılanlar söz alarak düşüncelerini aktardı.

"Hedef 2023: İl İl Anadolu" buluşmaları programı yarın Kırklareli'nde devam edecek.