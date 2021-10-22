MHP Safranbolu ilçe teşkilatı basınla bir araya geldi - Son Dakika

MHP Safranbolu İlçe Başkanı Erkan Canözü ve yönetim kurulu üyeleri, Karabük ve Safranbolu ilçesinde görev yapan basın mensupları ile düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

Erkan Canözü, burada yaptığı konuşmada, İlçe Başkanları Emre Barbaros Tunç'un vefatının ardından yaklaşık 2 ay önce göreve geldiğini söyledi.

Safranbolu'da yıkıcı değil, yapıcı bir politika izleyeceğini ve Safranbolu'nun gelişmesi için çalışacaklarını ifade eden Canözü, "Böyle bir görevin Safranbolu'da bize uygun görülmesi şeref verdi. Bir süreç yaşadık, başkanımızı kaybettik, Safranbolu teşkilatı olarak duygusal anlamda zor bir sürece girdik. Akabinde makamı kardeşimizden vasiyet şeklinde aldık. Onun boşluğunu dolduramayız ama elimizden geldiğince bu görevi layıkıyla yapmaya çalışacağız." diye konuştu.