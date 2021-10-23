MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek Ulaş'ta temaslarda bulundu - Son Dakika

MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek Ulaş ilçesinde çeşitli temaslarda bulundu.

Belediye Başkanı Turan İlbey ve partililer tarafından ilçe girişinde karşılanan Özyürek, Yenikarahisar Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

İl merkezi ve 16 ilçeden destek alıp milletvekili olarak Ankara'ya gittiğini belirten Özyürek, "Her zaman sizin yanınızdayım. Kapım 24 saat size açık. Ülkemize Sivas'ımıza ve ilçelerimize hep birlikte sahip çıkacağız." dedi.

Belediye Başkanı Turan İlbey ise "Yenikarahisar Mahallesi'nde incelemelerde bulunduğumda eski yolun ulaşımda aksamalara neden olduğunu gördüm, seçim öncesi yolun yapılması için söz vermiştim. Sayın milletvekilimin desteği ile çok şükür sözümüzü tuttuk." ifadelerini kullandı.

Daha sonra Özyürek, Ulaş Gölü mesire alanına geçerek tadilatı biten Osmanlı motifli düğün salonunun açılışını yaptı.

Milletvekili Özyürek'e MHP İl Başkanı Özkan Turan Navruz da eşlik etti.