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Miami'de çökerek 98 cana mal olan binanın enkazının akıbeti tartışılıyor - Son Dakika

Miami'de çökerek 98 cana mal olan binanın enkazının akıbeti tartışılıyor

28.10.2021 20:59
Miami'de çökerek 98 cana mal olan binanın enkazının akıbeti tartışılıyor

NEW ABD'nin Florida eyaletine bağlı Miami kentinin Surfside bölgesinde, 24 Haziran'da gece yarısı aninden çöken 98 kişinin öldüğü 13 katlı binanın enkazının ne yapılacağıyla ilgili tartışmalar sürüyor.

NEW ABD'nin Florida eyaletine bağlı Miami kentinin Surfside bölgesinde, 24 Haziran'da gece yarısı aninden çöken 98 kişinin öldüğü 13 katlı binanın enkazının ne yapılacağıyla ilgili tartışmalar sürüyor.

Miami-Dade ilçesi yetkilileri, defalarca arandığını söyledikleri enkaz kalıntılarını atmak için mahkemeden izin isterken, binada hayatını kaybedenlerin aileleri ise molozlar arasında halen insan kalıntısı bulunduğu gerekçesiyle buna karşı çıktı.

Sevdiklerinin kalıntılarının sadece bir kısmını alan bazı aileler, yetkililerin enkazdaki her aramada yeni insan kalıntılarına ulaştığını belirterek, bu yönde çalışmaların sürmesi çağrısında bulundu.

17 bin ton bina molozu halen bekletiliyor

Washington Post'a konuşan Miami-Dade Belediye Sözcüsü Rachel Johnson, şimdiye kadar 4 defa aranan molozlar konusunda ne yapılacağına hala tam karar verilmediğini, ancak güneş ve yağmur altında çok zor ve yavaş ilerlemesine rağmen şimdiye kadar yapılan her aramanın itina ile gerçekleştirildiğini belirtti.

Johnson, yaklaşık 17 bin ton molozun binanın çöktüğü yerden 23 kilometre uzaklıkta Miami Uluslararası Havalimanına yakın bir alanda tutulduğu bilgisini paylaşarak, bu bina artıkları konusunda çevresel endişeleri olduklarını da dile getirdi.

Devam eden soruşturmada enkazın kanıt değeri taşıdığı düşünülen bölümlerinin bir depoda tutulduğu, daha az öneme sahip olarak görülen çoğu kısmının ise dışarıda yığın halinde bekletildiği kaydedildi.

Olayda kardeşini ve eşini kaybeden ve ceset kalıntılarının sadece yüzde 50'sinden azına ulaşılabildiğini aktaran Martin Langesfeld, molozların atılmamasını isteyerek, "Miami-Dade Belediyesi'nin her şeyi çöpe atmak ve bize bunu unutturmak istediğini duymak çok üzücü." diye konuştu.

Diğer bir aile üyesi Lisa Shrem de "İçinde hala insan parçaları bulunan enkaz kalıntıları bir kez atıldığında, her şey biter." ifadesini kullandı.

Molozların kaldırılıp kaldırılmayacağına mahkeme karar verecek

Öte yandan Miami-Dade Mahkemesinin 3 Kasım'da yapılacak duruşmada molozların kaldırıp kaldırılmayacağı hakkında karara varmasının beklendiği kaydedildi.

Çöken bina ile ilgili davayı denetlemekle görevli Michael Goldberg, 19 Ekim'de mahkemeden, belediyenin molozları kapsamlı bir şekilde inceleyerek tüm insan kalıntılarının ve değerli eşyaların kurtarıldığından emin olduğunu savunmuş ve "daha az önemli kanıt değerine sahip" olduğu düşünülen molozları imha etmesine izin vermesini talep etmişti.

Mahkeme ayrıca, ailelerin çöken binanın yerine anıt dikilmesi isteğine rağmen 6 Ekim'de söz konusu mülkün bir inşaat şirketine 120 milyon dolara satışına onay vermişti.

Miami Beach'ın kuzeyinde, yaklaşık 5 bin 600 nüfuslu Surfside yerleşkesinde, 24 Haziran'da 13 katlı 270 dairelik "Champlain Towers" adlı lüks kondo binasının yarısı aniden çökmüştü.

Olayda 98 kişi hayatını kaybederken, iki aydan fazladır enkaz altında kurban arayan ekipler, son kişinin kalıntısına 27 Temmuz'da ulaşabilmişti.

Tam Gemi Şok Denemeleri, Florida, Haziran, Miami, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Miami'de çökerek 98 cana mal olan binanın enkazının akıbeti tartışılıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Miami'de çökerek 98 cana mal olan binanın enkazının akıbeti tartışılıyor - Son Dakika
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