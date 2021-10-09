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Midyat'ta motorsiklet kazası: 2 yaralı - Son Dakika

Midyat'ta motorsiklet kazası: 2 yaralı

09.10.2021 15:13
Midyat'ta motorsiklet kazası: 2 yaralı

Mardin'in Midyat ilçesinde motosikletli 2 şahıs kaza yaptı.

Mardin'in Midyat ilçesinde motosikletli 2 şahıs kaza yaptı. Yaralılar 112 Ambulansları ile Midyat Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar.

Kaza, Mardin'in Midyat ilçesi Barıştepe Mahallesi yolunda meydana geldi. M.S.Ö., sevk idaresindeki motosikletli 2 şahıs bilinmeyen sebeplerden kaza yaptı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine ambulans sevk edilirken, yaralı 2 şahıs Midyat devlet hastanesine nakledilerek burada tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - MARDİN

Midyat'ta motorsiklet kazası: 2 yaralı
Midyat'ta motorsiklet kazası: 2 yaralı

Midyat, Mardin, Kaza, 112, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Midyat'ta motorsiklet kazası: 2 yaralı - Son Dakika


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