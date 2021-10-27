Mihalgazi Belediyesinin "Tarladan Şehre Dayanışma Köprüsü Projesi" yaygınlaştırılacak - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz hafta sonu Eskişehir'e gerçekleştirdiği ziyaretinde Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün'ü kabul ettiği bildirildi.

Mihalgazi İlçe Belediye Başkanı Akgün, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde Mihalgazi Belediyesi ve İstanbul'un Ümraniye Belediyesi iş birliğince düzenlenen, çiftçilerin ürettiği ve doğrudan Ümraniye Belediyesine gönderilen sebzelerin ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığı "Tarladan Şehre Dayanışma Köprüsü Projesi"ni anlattı.

Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımıza bu projeyi anlattığımda çok beğendi. Ümraniye Belediyesi ile belediyemiz arasında imzalanan projenin İstanbul'un diğer ilçe belediyeleri ile Mihalgazi Belediyesini kardeş belediye yapılarak yaygınlaştırılması ve daha çok ihtiyaç sahibi aileye ulaşması için talimat verdi. Mihalgazili çiftçiler bu projeden memnun kaldı. Sosyal belediyeciliği ancak gönül belediyeciliği yapabilenler yapabilir. Bu proje hem çiftçi hem de Ümraniye'deki ihtiyaç sahibi vatandaşlar için çok güzel oldu. Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'a projeye desteklerinden dolayı teşekkür etti."

Akgün, bu projenin ilçede istihdam açısından faydası olduğunu belirterek, 2022 yılının Mihalgazi ilçesi için adeta bir tarım yılı olacağını bildirdi.