Mihalgazi ilçesindeki seralarda kışlık üretim için kollar sıvandı - Son Dakika

Eskişehir'in Mihalgazi ilçesindeki seralarda kışlık sebzeleri üretmek için çalışmalar başladı.

İlçedeki seralarda üretim yapan çiftçi Mehmet Sarı, AA muhabirine seralarda yaz ürünlerinin bittiğini belirterek, artık kışlık üretim için kolları sıvadıklarını söyledi.

Kış için soğan, roka, tere, maydanoz gibi ürünlere yer verdiklerini ifade eden Sarı, şöyle konuştu:

"Şu anda ekim yaptığım seram bir dönüm kadar. Buraya 10 ton kuru soğan dikiyorum. Soğanın yetişmesi diğer ürünlere göre zahmetli. Toprakla buluşmasından temizlenmesine kadar her soğan tanesi tek tek elden geçerek işlem görüp, satışa hazır hale geliyor. Ancak diğer ürünlere göre fiyatı yüksek. Bu da üreticiyi memnun ediyor. Diktiğim soğanlar yaklaşık 2 ay sonra taze soğan olarak satışa hazır hale gelecek ve ürünümüzü satmaya başlayacağız."

Sarı, yetiştirdiği ürünlerin İstanbul ve Ankara'daki pazarlarında yerini alacağına dile getirdi.