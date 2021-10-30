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Mikroorganizmaların "salgın" yaratma etkisi uluslararası kongrede ele alınacak - Son Dakika

Mikroorganizmaların "salgın" yaratma etkisi uluslararası kongrede ele alınacak

30.10.2021 10:59
Mikroorganizmaların

Farklı ülkelerden bilim insanlarının katılımıyla Türkiye'de ilk kez düzenlenecek kongrede mikroorganizmaların hastalığa ve küresel salgınlara sebep olmadaki etkisi değerlendirilecek.

Farklı ülkelerden bilim insanlarının katılımıyla Türkiye'de ilk kez düzenlenecek kongrede mikroorganizmaların hastalığa ve küresel salgınlara sebep olmadaki etkisi değerlendirilecek.

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB), Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Ankara İl Sağlık Müdürlüğü, Ulusal Ajans, Ankara Kalkınma Ajansı, Bolu İzzet Baysal Üniversitesi, Karabük Üniversitesi gibi kuruluşların destekleriyle, 29 Mayıs Devlet Hastanesinin koordinatörlüğünde 5-6-7 Kasım'da "1.Ulusal ve Uluslararası Katılımlı Mikrobiyolojide Pandemik Etkili Virülans Analizi Kongresi" düzenlenecek.

Çevrim içi gerçekleştirilecek kongrede, Türkiye'nin yanı sıra Dünya Sağlık Örgütü, ABD, İsviçre, İran, Özbekistan, Ürdün gibi ülkelerden bilim insanları mikroorganizmaların hastalık ve salgınlara yol açmadaki etkisi, Kovid-19'la mücadele ile aşı ve ilaç geliştirme çalışmalarını masaya yatıracak.

"Mikroorganizmanın hastalık yapabilme kapasitesini irdeleyen ilk kongre olacak"

29 Mayıs Devlet Hastanesi Başhekimi ve Kongre Başkanı Doç. Dr. Dilek Dülger, konuyla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, virülansın, "bir mikroorganizmanın hastalığa neden olma yeteneği" olarak tanımlandığını anımsattı.

Gözle görülemeyecek kadar küçük boyuttaki mikroorganizmaların yarattığı etkilerin çok büyük olabileceğine ve bunun dünyada Kovid-19 salgınıyla bir kez daha görüldüğüne dikkati çeken Dülger, kongreyi de bu konudaki uluslararası bilgi birikimlerini bir araya getirebilmek amacıyla düzenlediklerini ifade etti.

Doç. Dr. Dülger, kongrede "virülans" konusu ve salgındaki rolünün tekrar ele alınıp irdeleneceğini belirterek, "Bu kongre, mikroorganizmanın hastalık yapabilme kapasitesini irdeleyen ilk kongre olacak. Biz de öncüsü olup bundan sonra da devamını getirmeyi planlıyoruz." diye konuştu.

"Küresel salgınları daha iyi kontrol edebilmek açısından önem taşıyor"

Kongrede, Kovid-19 salgınında mikrobiyolojinin yeri ve önemi, Kovid-19 sürecinde bağışıklama, aşı, virülans analizine ilişkin önemli başlıklara değinileceğini aktaran Dülger, şunları kaydetti:

"Aslına bakarsanız salgınlarla ilgili bütün mesele bir mikroorganizmanın hastalık yapabilme kapasitesiyle yani virülansla ilgili. Eğer biz mikroorganizmaların hastalık yapabilme kapasitesini iyi teşhis, iyi analiz edersek salgınlar, bu salgınlarda oluşacak mutasyonlar, varyantlar gibi konularda daha etkin hareket etmemizi sağlayacak yeni bilgilere ulaşabileceğiz. Kongremizde de bunu amaçlıyoruz, virülansla ilgili uluslararası bilgi birikimlerini bir araya getirmek ve bunu yaymak istiyoruz.

Kongre ile mikrobiyolojide pandemik etkili virülans analizi hakkında ilk kez tüm dünyada hem tematik hem stratejik bir bilgi birikimine ulaşılmasını hedefliyoruz. Bu gelecekte de yaşanabilecek küresel salgınları daha iyi kontrol edebilmek, etkilerine hazır olabilmek açısından büyük önem taşıyor."

Mikroorganizmaların salgın yaratma etkisi uluslararası kongrede ele alınacak
Mikroorganizmaların salgın yaratma etkisi uluslararası kongrede ele alınacak
Mikroorganizmaların salgın yaratma etkisi uluslararası kongrede ele alınacak

Virülans, Türkiye, Kongre, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mikroorganizmaların 'salgın' yaratma etkisi uluslararası kongrede ele alınacak - Son Dakika


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