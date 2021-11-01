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Milas ilçesindeki TMO tesislerinin kiraya verilmesi - Son Dakika

Milas ilçesindeki TMO tesislerinin kiraya verilmesi

01.11.2021 22:44
Milas ilçesindeki TMO tesislerinin kiraya verilmesi

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü, Milas ilçesindeki tesisin son 5 yıldır atıl durumda olduğu, tesisten, ihale yoluyla üçüncü şahsa kiralanmak suretiyle hem kira geliri elde edildiği hem de tesisin zorunlu giderlerinden tasarruf sağlandığını bildirdi.

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü, Milas ilçesindeki tesisin son 5 yıldır atıl durumda olduğu, tesisten, ihale yoluyla üçüncü şahsa kiralanmak suretiyle hem kira geliri elde edildiği hem de tesisin zorunlu giderlerinden tasarruf sağlandığını bildirdi.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, son günlerde bazı basın ve yayın organlarında Milas ilçesindeki TMO tesisleri ile ilgili haberler yer aldığı, konunun doğru anlaşılması bakımından açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

TMO'nun Kamu İktisadi Teşebbüsü statüsünde olup faaliyetlerini Ana Statüsü ve ilgili mevzuat dahilinde sürdürdüğü ifade edilen açıklamada, bu mevzuatlardan biri olan Genel Yatırım ve Finansman Programı'nda, atıl durumda bulunan taşınmazların satış veya kiralama gibi yöntemlerle ekonomiye kazandırılması hususunun belirtildiği kaydedildi.

Bu kapsamda yıllardır atıl durumda olan TMO Milas Tesislerinin de kiraya verilmek üzere gerekli duyuruları da yapılarak Temmuz 2020'den itibaren 4 defa ihaleye çıkılmış ancak 8 Nisan 2021 tarihinde yapılan son ihale hariç ihalelere katılım olmadığı ifade edilerek, şu görüşlere yer verildi:

"Son ihale duyurusu Milas Belediyesi yayın araçları ile ilçede ilan edilmiş, ayrıca bölgedeki birçok kooperatif, birlik, tüzel kişilere duyuru yapılmış, bazı ticaret borsaları ihale duyurusunu resmi internet sitelerinde yayınlamıştır. 8 Nisan'da yapılan 10 yıl süreli kiralama ihalesine 2 istekli katılım sağlamış, bahse konu ihale Milas Yem Gıda Tarım Hayvancılık San. ve Tic. Ltd. Şti. uhdesinde kalmış ve bu firma ile 29 Nisan'da 10 yıl süreli kira sözleşmesi imzalanmıştır. Kiralanan tesisin kullanım amacı tarımsal faaliyet ve depolama olup başka amaçla kullanılması mümkün değildir. Milas tesislerimize 2017 yılından bu yana üreticilerden herhangi bir ürün arzı olmamıştır. Son 5 yıldır atıl durumda olan bahse konu tesisten, ihale yoluyla üçüncü şahsa kiralanmak suretiyle hem kira geliri elde edilmiş hem de tesisin zorunlu giderlerinden tasarruf sağlanmıştır. TMO'nun iştigal alanına giren ürünler yönüyle bölgedeki üreticilerden ürün arzı olması halinde TMO alım faaliyetlerini eksiksiz olarak yerine getirecektir."

Toprak Mahsulleri Ofisi, Yatırım, Nisan, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Milas ilçesindeki TMO tesislerinin kiraya verilmesi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Milas ilçesindeki TMO tesislerinin kiraya verilmesi - Son Dakika
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