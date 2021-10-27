Milas'ta üniversite öğrencilerine siber suçlarla ilgili bilgi verildi - Son Dakika

Milas ilçesinde üniversite öğrencilerine yönelik siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, maddi manevi zararların en aza indirgenmesi, farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri kapsamında bilgilendirmede bulunuldu.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Güvenlik, Terörle Mücadele ve SİBER Suçlarla Mücadele şubelerince SİBERAY Projesi kapsamında Muğla'nın 13 ilçesinde gençlerle ve öğrencilerle bir araya gelinerek çeşitli suçlar konusunda bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştiriyor.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Milas Meslek Yüksekokulu'nda stant açan ekipler, burada SİBERAY Projesi çerçevesinde, siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, maddi manevi zararların en aza indirgenmesi, farkındalık ve bilinçlendirme kapsamında bilgi verdi.

Broşürlü ve anlatımlı bilgilendirmelerde, siber zorbalık, teknoloji bağımlılığı, siber güvenlik, güvenli internet, sosyal medyanın hayatımıza etkisi ve diğer konu başlıklarında uyarılar yapıldı.

Etkinlikte, üniversite öğrencilerinin soruları da yanıtlandı.

SİBERAY Projesi kapsamında gerçekleştirilen eğitim faaliyetlerinin 13 ilçede özverili bir şekilde devam edeceği kaydedildi.