Üye Girişi
Milletvekili Çakır, gençlerle bir araya geldi - Son Dakika

Milletvekili Çakır, gençlerle bir araya geldi

01.11.2021 22:49
Milletvekili Çakır, gençlerle bir araya geldi

AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır Diyanet Gençlik Merkezindeki gençlerle söyleşide bir araya geldi. Burada gençlere tavsiyelerde bulunan Çakır, "Çok çalışın ve hayallerinizin peşinden koşun. Bu ülkenin geleceği sizlerin elinde" dedi.

Programda gençlerle sohbet eden Çakır, gençlere tecrübelerini aktararak tavsiyelerde bulundu.

Gençlerle bir arada olmanın kendilerini son derece mutlu ettiğini aktaran Milletvekili Çakır, "Tabi gençlerimizin enerjisi çok yüksek. Onların bu enerjisini görünce bizim de enerjimiz artıyor. Biz de zaman zaman gençlerimizle bir araya gelip hem onların enerjisinden istifade edelim hem de varsa sorunlarını dinleyip elimizden geldiği kadarıyla çözüme kavuşturalım istiyoruz. Tabi gençlik bizim için çok önemli. Onlar bizim geleceğimizin teminatı. Dolayısıyla onların dertleriyle dertlenip mutluluklarıyla sevinmeye çalışıyoruz. Gençlerin başarılarını görmek hakikaten bizim için büyük bir mutluluk ve gururdur" şeklinde konuştu.

Gençlere tavsiyelerde bulunan Çakır,"Gençlerimizin her alanda kendilerini geliştirmesi gerekiyor. Bizim istediğimiz gençlik çok okuyan, çok sorgulayan ve hayallerinin peşinden koşan bir gençliktir. Gençlerimizin çok çalışması gerekiyor. Bugün ülkemizin geleceği sizlerin elinde.O yüzden asla durmayacaksınız daha çok koşacaksınız. Vatanınıza ve milletinize hayırlı bir insan olmak için elinizden ne geliyorsa yapacaksınız. Türkiye'yi 2053-2071 hedeflerine taşıyacak olan siz gençler olacaksınız" ifadelerini kullandı.

AK Parti olarak gençlere büyük önem verdiklerini ve önemli yatırımlar yaptıklarını aktaran Çakır, "Biz AK parti olarak yılardır hep 'gençlerimiz için daha ne kadar çok hizmet üretebiliriz'in derdinde olduk. Gençlerimizin önünü açmak, koşullarını iyileştirmek için var gücümüzle çalıştık. Gerek sosyal gerek kültürel gerekse de sportif alanlarda gençlerimiz daha başarılı olsun diye çabaladık. Yaptığımız yatırımlarla gençlerimizin önündeki engelleri bir bir kaldırdık ve kaldırmaya da devam ediyoruz. İnşallah daha çok çalışacağız ve gençlerimize daha çok hizmet üreteceğiz. Gençlerimizin her sıkıntısında yanlarında olmaya çalışıyoruz. Onların her zaman arkalarında olduklarımızı da belirtmek istiyorum" dedi.

İl Müftüsü Veysel Işıldar ise, Milletvekili Çakır'a gençlere gösterdiği hassasiyetten dolayı teşekkür ederek, "Milletvekilimizin gençlerimizin her daim yanında olduğunu biliyoruz. Bu gün de onlarla bir araya gelerek aslında gençliğe ne kadar önem verdiğini gösterdi. Ben bu vesile ile kendisine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Milletvekili Çakır, gençlerle bir araya geldi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

İmamoğlu'ndan taksi sorununa yeni çözüm! Minibüsler dolmuş taksi oluyor 22:27 İmamoğlu'ndan taksi sorununa yeni çözüm! Minibüsler dolmuş taksi oluyor LPG'ye gelen zam nedeniyle akaryakıt istasyonlarında uzun kuyruklar oluştu 21:59 LPG'ye gelen zam nedeniyle akaryakıt istasyonlarında uzun kuyruklar oluştu Galatasaray'da Sacha Boey sahalara dönemeden yeniden sakatlandı 21:45 Galatasaray'da Sacha Boey sahalara dönemeden yeniden sakatlandı
Biden, Trump yönetiminin Paris İklim Anlaşması'ndan çekilmesi nedeniyle özür diledi 20:54 Biden, Trump yönetiminin Paris İklim Anlaşması'ndan çekilmesi nedeniyle özür diledi İlayda Şeker, yeni sevgilisi İsmail Balaban'ın isteği üzerine tüm cesur pozlarını sildi 19:28 İlayda Şeker, yeni sevgilisi İsmail Balaban'ın isteği üzerine tüm cesur pozlarını sildi Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayıyla ilgili gündem olacak iddia! Yardımcıları ve görevleri bile netleşti 18:55 Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayıyla ilgili gündem olacak iddia! Yardımcıları ve görevleri bile netleşti
'Survivor' yarışmasıyla ünlenen Damla Can, sevgilisiyle samimi bir halde görüntülendi 18:08 'Survivor' yarışmasıyla ünlenen Damla Can, sevgilisiyle samimi bir halde görüntülendi Arabasında 24 kilo uyuşturucuyla yakalanan ödüllü polis: Araçta mal olduğunu bilmiyordum 17:17 Arabasında 24 kilo uyuşturucuyla yakalanan ödüllü polis: Araçta mal olduğunu bilmiyordum

Son Dakika Haberleri
18:54 Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayıyla ilgili gündem olacak iddia! Yardımcıları ve görevleri bile netleşti
18:48 CHP Bayraklı ilçe yönetiminden 10 kişi istifasını verdi
18:47 Galatasaray'dan şaşırtan hamle! Taylan ve Luyindama'nın sözleşmeleri 3 yıl uzadı
18:35 Yerli otomobil İstanbul Park'ta piste indi! 100 km hıza 4.8 saniyede çıkıyor
18:30 "Çiftlik Bank" davası sanığı Tosuncuk'un ağabeyi Fatih Aydın'ın Türkiye'ye iadesi için işlemler başlatıldı
18:28 Asistan hekimlerin 36 saat çalıştığını belirten Bakan Koca, hiç vakit kaybetmeden yeni talimatları yolladı
18:27 Bizim Çocuklar için yolun sonu! Yusuf Yazıcı satış listesine girdi
18:25 Kılıçdaroğlu, arka arkaya gelen zamlar sonrası hükümete sitem ettş: Herkes suçlu, bunlar ak kaşık!
18:10 Aşı karşıtı Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan karantinaya girdi
18:09 Şampiyonlar Ligi maçı öncesi büyük kayıp! Vida da maça götürülmedi
Bütçe görüşmelerine AK Partili Aydemir ile İYİ Partili Yılmaz'ın polemiği damga vurdu: Mağarada yaşıyorduk Bütçe görüşmelerine AK Partili Aydemir ile İYİ Partili Yılmaz'ın polemiği damga vurdu: Mağarada yaşıyorduk         
22:38
Başkent'te eski eş cinayeti! Silahla yaralayıp bıçakla öldürdü Başkent'te eski eş cinayeti! Silahla yaralayıp bıçakla öldürdü         
22:25
Haber spikeri Şevval Şirin, Marmaray'da yaşadığı taciz olayını anlattı, kendisini suçlayanlara isyan etti Haber spikeri Şevval Şirin, Marmaray'da yaşadığı taciz olayını anlattı, kendisini suçlayanlara isyan etti         
21:52
19 yaşındaki genç, annesine uygunsuz mesaj atan köylüsünü tabancayla öldürdü 19 yaşındaki genç, annesine uygunsuz mesaj atan köylüsünü tabancayla öldürdü         
20:58
Son Dakika: Türkiye'de 1 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 217 kişi vefat etti, 28 bin 678 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 1 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 217 kişi vefat etti, 28 bin 678 yeni vaka tespit edildi         
20:09
Müge Anlı'da stüdyo buz kesti! Kardeşinin cesedinin yanında sevgilisi tarafından tecavüze uğramış Müge Anlı'da stüdyo buz kesti! Kardeşinin cesedinin yanında sevgilisi tarafından tecavüze uğramış         
19:11
Yerli otomobil İstanbul Park'ta piste indi! 100 km hıza 4.8 saniyede çıkıyor Yerli otomobil İstanbul Park'ta piste indi! 100 km hıza 4.8 saniyede çıkıyor         
18:36
Gösterisi iptal olan Cem Yılmaz, parasını geri isteyenlere sitem etti Gösterisi iptal olan Cem Yılmaz, parasını geri isteyenlere sitem etti         
17:29
Başbakanlığa ikinci talip Davutoğlu oldu, sözleri AK Parti'yi çok kızdıracak Başbakanlığa ikinci talip Davutoğlu oldu, sözleri AK Parti'yi çok kızdıracak         
17:11
Tunceli'de taksicilerden eylem! Üst üste gelen akaryakıt zamlarını protesto ettiler Tunceli'de taksicilerden eylem! Üst üste gelen akaryakıt zamlarını protesto ettiler         
16:36
Meral Akşener'in masasındaki son anketi Başdanışmanı Aytun Çıray paylaştı: Oy oranlarımız yüzde 20'leri zorluyor Meral Akşener'in masasındaki son anketi Başdanışmanı Aytun Çıray paylaştı: Oy oranlarımız yüzde 20'leri zorluyor         
14:59
Denizbank'ta müşteriler mobil ve internet bankacılığından işlem yapamıyor Denizbank'ta müşteriler mobil ve internet bankacılığından işlem yapamıyor         
13:36
Yol verme kavgasında başından vurulan adam hayat mücadelesi veriyor Yol verme kavgasında başından vurulan adam hayat mücadelesi veriyor         
13:03
Erdoğan'a Glasgow ziyaretini iptal ettiren krizin gerçek yüzü! Ayrımcılığa izin verilmedi Erdoğan'a Glasgow ziyaretini iptal ettiren krizin gerçek yüzü! Ayrımcılığa izin verilmedi         
11:58
Yaban keçisi avlamak için Kahramanmaraş'a geldi! ABD'li adam, av için 500 bin lira harcadı Yaban keçisi avlamak için Kahramanmaraş'a geldi! ABD'li adam, av için 500 bin lira harcadı         
11:40
Mehmet Dinçer ile aşk yaşamaya başlayan Hadise, sahne kıyafetlerini değiştirdi Mehmet Dinçer ile aşk yaşamaya başlayan Hadise, sahne kıyafetlerini değiştirdi         
09:54
Kumarda kazandığı parayı almak isteyen hostes, kurye kılığında arkadaşının evine girip kabusu yaşattı Kumarda kazandığı parayı almak isteyen hostes, kurye kılığında arkadaşının evine girip kabusu yaşattı         
08:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2021 22:54:09. #1.11#
SON DAKİKA: Milletvekili Çakır, gençlerle bir araya geldi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement