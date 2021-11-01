Milletvekili Çakır, gençlerle bir araya geldi - Son Dakika

Programda gençlerle sohbet eden Çakır, gençlere tecrübelerini aktararak tavsiyelerde bulundu.

Gençlerle bir arada olmanın kendilerini son derece mutlu ettiğini aktaran Milletvekili Çakır, "Tabi gençlerimizin enerjisi çok yüksek. Onların bu enerjisini görünce bizim de enerjimiz artıyor. Biz de zaman zaman gençlerimizle bir araya gelip hem onların enerjisinden istifade edelim hem de varsa sorunlarını dinleyip elimizden geldiği kadarıyla çözüme kavuşturalım istiyoruz. Tabi gençlik bizim için çok önemli. Onlar bizim geleceğimizin teminatı. Dolayısıyla onların dertleriyle dertlenip mutluluklarıyla sevinmeye çalışıyoruz. Gençlerin başarılarını görmek hakikaten bizim için büyük bir mutluluk ve gururdur" şeklinde konuştu.

Gençlere tavsiyelerde bulunan Çakır,"Gençlerimizin her alanda kendilerini geliştirmesi gerekiyor. Bizim istediğimiz gençlik çok okuyan, çok sorgulayan ve hayallerinin peşinden koşan bir gençliktir. Gençlerimizin çok çalışması gerekiyor. Bugün ülkemizin geleceği sizlerin elinde.O yüzden asla durmayacaksınız daha çok koşacaksınız. Vatanınıza ve milletinize hayırlı bir insan olmak için elinizden ne geliyorsa yapacaksınız. Türkiye'yi 2053-2071 hedeflerine taşıyacak olan siz gençler olacaksınız" ifadelerini kullandı.

AK Parti olarak gençlere büyük önem verdiklerini ve önemli yatırımlar yaptıklarını aktaran Çakır, "Biz AK parti olarak yılardır hep 'gençlerimiz için daha ne kadar çok hizmet üretebiliriz'in derdinde olduk. Gençlerimizin önünü açmak, koşullarını iyileştirmek için var gücümüzle çalıştık. Gerek sosyal gerek kültürel gerekse de sportif alanlarda gençlerimiz daha başarılı olsun diye çabaladık. Yaptığımız yatırımlarla gençlerimizin önündeki engelleri bir bir kaldırdık ve kaldırmaya da devam ediyoruz. İnşallah daha çok çalışacağız ve gençlerimize daha çok hizmet üreteceğiz. Gençlerimizin her sıkıntısında yanlarında olmaya çalışıyoruz. Onların her zaman arkalarında olduklarımızı da belirtmek istiyorum" dedi.

İl Müftüsü Veysel Işıldar ise, Milletvekili Çakır'a gençlere gösterdiği hassasiyetten dolayı teşekkür ederek, "Milletvekilimizin gençlerimizin her daim yanında olduğunu biliyoruz. Bu gün de onlarla bir araya gelerek aslında gençliğe ne kadar önem verdiğini gösterdi. Ben bu vesile ile kendisine teşekkür ediyorum" diye konuştu.