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Milli değerler bir kez daha saygıyla hatırlanacak - Son Dakika

Milli değerler bir kez daha saygıyla hatırlanacak

26.10.2021 15:31
Milli değerler bir kez daha saygıyla hatırlanacak

7'den 70'e tüm İstanbulluları kuşatacak programlar planladı. Cumhuriyet'in yeni yaşına özel düzenlenecek etkinlikler kapsamında sevilen sanatçılar hayranlarıyla buluşacak.

İBB, özgür ve bağımsız Türkiye Cumhuriyetimizin 98. yaşını, bayram coşkusuna yakışır şekilde kutlamak için hazırlıklarını tamamladı.Cumhuriyet temalı özel şovlar ve sergiler duygu dolu anlar yaşatacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için hazırlıklarını tamamladı. İBB'nin gün boyu gerçekleştireceği programlarla İstanbullular birlik ve beraberlik içerisinde birbirine kenetlenecek. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşların bir kez daha saygıyla hatırlanacak.

Şehre bayram havasını yaşatacak kutlamalarda coşku Volkswagen Arena'da zirve yapacak. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılacağı etkinlikte Türk müziğine damga vuran iki önemli isim, Kenan Doğulu ve Mahmut Orhan sahne alacak. Sevilen sanatçılar salonu dolduran İstanbullulara keyif dolu anlar yaşatacak.

MEYDANLARDA BULUŞULACAK

İstanbullular, günler öncesinden başlayan kutlama hazırlıkları kapsamında bayramı doyasıya kutlayacak. Kentin meydanları, sevilen sanatçıların özel repertuvarlarıyla verdikleri konserlere ev sahipliği yapacak. İstanbulluları meydanlarda bir araya getirecek etkinliklerde;

Ziynet Sali, Üsküdar Meydanı'nda

Patron, Bağcılar Meydanı'nda,

Yüzyüzeyken Konuşuruz, Kadıköy İskele Meydanı'nda,

Melike, Şahin Topkapı Şehir Parkı'nda,

Ezgi Eyüboğlu, Ümraniye Dudullu Metro'da sevenleriyle buluşacak.

'MÜZE GAZHANE'DEN 29 EKİM ÖZEL PROGRAMI

Yeni işlevi ve yepyeni konseptiyle İstanbulluları ağırlayan 'Müze Gazhane'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda hem çocuklar hem de yetişkinler için özel etkinlikler düzenlenecek. Ülkemizin önde gelen caz piyanistlerinden Kerem Görsev hayranlarına özel repertuvarını sunacak.

Öte yandan 29 Ekim günü 11.00'de özel atölyelerle başlayan etkinlikler; konserler, sergiler ve dans gösterileriyle gün boyu sürecek.

'KÜLTÜR İNSANI ATATÜRK' SERGİSİ

Sanatseverlerin en sevdiği sergi mekanlarından 'Maksem/ Taksim Cumhuriyet Sanat Galerisi' uzun bir ayrılığın ardından özel bir sergi ile tekrar hayata dönüyor. 29 Ekim-21 Kasım 2021 tarihlerinde ziyarete açık olacak sergide; Atatürk'ün hayata geçirdiği devrimlerin, kültür sanat ve eğitim alanlarında yarattığı etkileri, arşivlerde yer alan fotoğraflarla anlatılacak.

TARİHİ İSTASYONDA ÖZEL SERGİ

İETT çalışanları tarafından hazırlanan 'Ata'nın En Büyük Mirası' 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Sergisi Karaköy ve Beyoğlu Tünel istasyonlarında ziyarete açıldı. Sergide Atatürk'ün katıldığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarından tarihi anlar yer alıyor.

HEYECAN DORUĞA ÇIKACAK

Gün boyu sürecek etkinliklerde heyecan Volkswagen Arena'da doruğa çıkacak. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbullularla buluşacağı kutlamada Kenan Doğulu ve Mahmut Orhan sahne alacak.

Cumhuriyet Bayramı'nda özel repertuarı, dansçıları, özel ışık ve görsel shovuyla sahne almaya hazırlanan Kenan Doğulu, konserde 10.Yıl Marşı'nı 40 kişilik özel koro eşliğinde seslendirecek.

Canlı elektronik performansıyla Mahmut Orhan da İstanbullularla eşsiz bir konserde buluşacak.

O gece müzisyen Rahman Altın'ın bestesi ve tanınan oyuncuların katılımıyla senfonik müziğin performans sanatı ile buluştuğu özel bir gösteri de yer alacak.

İLÇELERİMİZDE NELER OLACAK?

İstanbul'un ilçeleri de Cumhuriyet sevincine büyük küçük herkesin eşlik etmesi için özel etkinlikler düzenleyecek. CHP'li belediyelerin İstanbul'da gerçekleştireceği etkinliklerden öne çıkanlar şunlar:

Adalar Belediyesi, ilçenin tüm adalarına bayram coşkusu yaşatacak etkinlikler gerçekleştirecek. Bir adadan diğerine fener alayları yapılacak. Kutlamalara özel gerçekleşecek Türk Halk Müziği Konserinde de Atatürk'ün en sevdiği parçalar hep bir ağızdan söylenecek.

Ataşehir Belediyesi, 28 Ekim Perşembe saat 20.00'de Niyazi Koyuncu ve Moğollar'ı hayranlarıyla buluşturacak. 29 Ekim'de pop müzik sanatçısı Zeynep Bastık, Cumhuriyet Meydanı'nda konser verecek.

Avcılar Belediyesi, bayram kutlamalarında Ceza'yı ağırlayacak. İspark Avcılar Meydanı Açık Otoparkı'ndaki konser saat 20.00'de başlayacak.

Bakırköy Belediyesi, her yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda geleneksel olarak düzenlediği olduğu spor şenlikleri programlarına bu senede devam edecek. Bakırköy Tenis Kulübü iş birliği ile yapılan Atatürk Spor ve Yaşam Köyü Tesislerinde, 28-29 Ekim 2021 tarihleri arasında yaklaşık 400 sporcunun katılacağı "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Tenis Turnuvası" düzenlenecek.

Beylikdüzü Belediyesi, kutlamalar kapsamında sevilen sanatçı Tan Taşçı'yı ağırlayacak. Cumhuriyet Etkinlik Alanı'ndaki konser 21.00'de başlayacak.

Beşiktaş Belediyesi, Türk müziğin eşsiz sesi Sertap Erener'i ağırlayacak. Usta sanatçı, saat 21.00'de Barbaros Meydan'ında Beşiktaşlılarla buluşacak.

Büyükçekmece Belediyesi, cumhuriyet coşkusunda herkesi buluşturan etkinlikler kapsamındaEce Seçkin'le sevenlerini bir araya getirecek.

Esenyurt Belediyesi, 29 Ekim kutlamalarında iki konsere ev sahipliği yapacak. Grup Abdal ve Eypio Cumhuriyet Meydanı'nda sahne alacak.

Kadıköy Belediyesi'ne bağlı Cumhuriyet Bandosu, Kadıköy'ün sokaklarında vatandaşın coşkusunu coşku katacak. Her yıl olduğu gibi, Suadiye Işıklar'da buluşacak olan Kadıköylüler, saat 19.00'da Cumhuriyet yürüyüşü gerçekleştirecek. Yürüyüş İskele Sokak'ta son bulacak.

Kartal Belediyesi, Türkiye'nin sevilen sanatçıları; Selda Bağcan, Cem Adrian, Gazapizm ve Haluk Levent ile binlerce Kartallıyı buluşturacak.

Küçükçekmece Belediyesi,etkinlikler kapsamında sevilen oyuncu ve ses sanatçısı Şevval Sam'ı ağırlayacak.

Maltepe Belediyesi, cumhuriyetin 98. yılını Yüksek Sadakat konseri ve geleneksel meşaleli yürüyüşle kutlayacak.

Sarıyer Belediyesi,kutlamalar kapsamında gerçekleştireceği etkinlikleri unutulmaz bir konserle tamamlayacak. Sevilen Sanatçı Mehmet Erdem en çok dinlenen eserlerini Cumhuriyet'in 98. yılında dinleyicileriyle paylaşacak.

Şişli Belediyesi, iki gün içerisinde iki sanatçıyla sevenlerini buluşturacak. 28 Ekim'de Mazlum Çimen, 29 Ekim'de Can Bonomo Şişlililere keyif dolu anlar yaşatacak.

Milli değerler bir kez daha saygıyla hatırlanacak

Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet, İstanbul, 29 Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Milli değerler bir kez daha saygıyla hatırlanacak - Son Dakika


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