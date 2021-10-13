Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ağrı'da öğrencilerle buluştu - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ağrı'da öğrencilerle bir araya gelip sohbet etti.

Bakan Özer, İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'nın ardından beraberindekilerle Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ı makamında ziyaret eti. Sayan, ziyarette belediye çalışmaları hakkında bilgi verdiği Özer'e kara kalem resminin bulunduğu tablo armağan etti.

Özer, daha sonra AK Parti Ağrı İl Başkanlığına giderek burada partililer ile bir süre görüştü.

Ardından kent merkezindeki Seyit Ali Onbaşı Anaokulu ile Alpaslan Ortaokulu'na geçen Özer, burada öğrencilerle buluştu. Öğrencilere, "Okullarda yüz yüze eğitim devam etsin mi? Okulların açılması güzel mi? Okulunuzdan memnun musunuz?" şeklinde sorular yönelten Özer'e öğrenciler hep birlikte "Evet" cevabını verdi.

Bakan Özer, anaokulundaki çocuklarla oyunlar oynadı, öğretmenlerle de görüşerek taleplerini dinledi.

Okullarda dağıtımına başlanan yardımcı kaynak kitapları sıralarda gören Özer, çocuklara birlikte inceledikleri bu kitaplar hakkında görüşlerini sordu. Kitaplar için Özer'e teşekkür eden öğrenciler, ardından Özer'e kendilerinin hazırladığı ve üzerinde Bakan'ın ismi ile Türk bayrağı olan bir tablo hediye etti.