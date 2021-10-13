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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Ağrı Valiliğini ziyaretinde konuştu Açıklaması - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Ağrı Valiliğini ziyaretinde konuştu Açıklaması

13.10.2021 12:41
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Ağrı Valiliğini ziyaretinde konuştu Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretmenlerin Türkiye'deki meslek grupları içinde en fazla Kovid-19 aşısı yapılan grup olduğunu belirterek, bunun da okulların açık tutulmasında en büyük avantajlardan olduğunu söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretmenlerin Türkiye'deki meslek grupları içinde en fazla Kovid-19 aşısı yapılan grup olduğunu belirterek, bunun da okulların açık tutulmasında en büyük avantajlardan olduğunu söyledi.

Özer, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Ağrı'da Valiliği ziyaret ederek, şeref defterini imzaladı.

Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Özer, 81 ilde yüz yüze eğitimde 6 haftayı başarılı şekilde geride bıraktıklarına işaret etti.

Sürecin planlandığı gibi çok başarılıyla devam ettiğini dile getiren Özer, "Bildiğiniz gibi okul kapatma değil, sınıf ve vaka bazlı kapatmayla ilgili sistematik geliştirdik. Herhangi bir vaka veya yakın temas olması durumunda yüz yüze eğitime 10 gün ara veriliyor. Öğrencilerimiz evlerine gittiği zaman canlı dersle, dijital platformlar üzerinden eğitimle ilgili desteklerini sürdürüyor." diye konuştu.

"Bugün itibariyle tüm sınıfları kapalı olan hiç bir okul bulunmamaktadır"

Bakan Özer, şu ana kadar aynı anda kapatılan maksimum 3 okul olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Onlar da 10 gün sonra eğitim öğretime devam etti. Bilindiği üzere bizim eğitim sistemimiz, devasa eğitim sistemi, 18 milyon öğrencinin 1,2 milyon öğretmenin olduğu 20 milyonluk kitleyi ilgilendiren bir sistem. Sistemimiz içerisinde 57 bin 108'i devlet okulu olan 71 bin 820 okulumuz bulunmakta. Bugün itibariyle tüm sınıfları kapalı olan hiçbir okul bulunmamaktadır. 850 bin dersliğin içerisinde elbette kapatılan sınıflarımız vardır onlar da peyderpey 10 günlük süre içerisinde, Sağlık Bakanlığının belirleşmiş olduğu kurallar çerçevesinde sisteme geri dönmektedir. Daha önceden kapatılan 1158 sınıf bugün itibariyle eğitim öğretime başlatılmıştır. Sistemde hiçbir problem yok, sistem başarılı şekilde yüz yüze eğitimle ilgili mekanizmayı işletiyor ve güvenlikli şekilde, Sağlık Bakanlığının ve Sağlık Bilim Kurulunun önerdiği yönergeleri doğrultusunda işlemeye devam ediyor."

Özer, aşılanma oranlarındaki atışın eğitimin aksamaması açısından en önemli unsur olduğunu ifade etti.

Türkiye'deki meslek grupları arasında öğretmenlerin en fazla aşılanma oranına sahip meslek grubu olduğunu aktaran Özer, şöyle devam etti:

"Öğretmenlerimiz Türkiye meslek grupları içerisinde en fazla aşılanma oranına sahip olan meslek grubu. Ölçeğiyle 1,2 milyon öğretmeni baz aldığımız zaman birinci doz aşı oranı yüzde 92,45 ikinci doz aşı oranı ise bugün itibariyle yüzde 86 civarında. Bir de aşı olmadığı halde bir şekilde hastalığı geçirip bağışıklık kazanıp antikor oluşturan öğretmen kitlemiz var. Bunlarda yüzde 5 civarında. Dolayısıyla en az iki doz aşı olmuş veya antikor oluşturmuş öğretmenlerimiz oranı yüzde 91'lerde. Yani birinci doz yüzde 92 civarında, ikinci doz ve antikor oluşturanların oranı yüzde 91 yani birbirine denk gelmeye başladı. Şu anda okulları açık tutmayla ilgili en büyük avantajımız öğretmenlerimizin aşılanma oranlarının oldukça yüksek olmasıdır. Bu hem Türkiye deki oran açısından çok yüksek hem de kıta Avrupası'ndaki ülkeler Finlandiya, İsveç, Almanya gibi ülkelerdeki öğretmenlerin iki doz aşılanmasından oldukça yüksek."

"Öğrencilerimizdeki aşılanma oranı giderek yükseliyor"

Öğrencilerin aşılanmasının da yüz yüze eğitimin aksamamasına katkı sağladığını belirten Özer, "En büyük avantajımız öğrencilerimizdeki aşılanma oranı da giderek yükseliyor. Özellikle 15-18 yaş arasında. Tabii burada en büyük sorumluluk velilerimize, ailelerimize düşüyor. Yani onların kendilerini korumaları gerekiyor. Aşılanma oranlarını yükseltmeleri gerekiyor ki çocuklarımızı koruyalım ve yüz yüze eğitimden mahrum bırakmayalım. Hakikaten bu sadece Milli Eğitim Bakanlığının sorumluluğu değil. Türkiye'de tüm vatandaşlarımızın el birliğiyle yürütmesi gereken bir durum. Şu ana kadar 6 hafta çok başarılı geldik. İnşallah bundan sonrada başarılı şekilde de devam edecek." diye konuştu.

"Yardımcı kaynak kitaplar ücretsiz dağıtılıyor"

Bakan Özer, yardımcı kaynak kitaplar hakkında sosyal medya veya kamuoyundaki söylemlere de değinerek, şunları kaydetti:

"Yardımcı kaynaklar hakkında bir takım söylemler var. Milli Eğitim Bakanlığı ve hükümetiniz yıllardan beri tüm okullar, tüm sınıflar ve kademelerde eğitimde fırsat eşitliğini artırmak için kitapları ücretsiz olarak dağıtıyor. Milli Eğitim Bakanlığı olarak her ayın ilk haftasında bu dağıtılan ders kitaplarına ilave olarak destekleyici yardımcı kaynak etkinlik kitaplar, fasiküller öğretmenlerimizin kullanacağı materyallerle ilgili ciddi çalışma yaptık. Her ayın ilk haftası bunları elektronik ortamda tüm öğrencilerimizin, tüm öğretmenlerimizin kullanımına ücretsiz açıyoruz. Bugün bir sürpriz yaptık ve Ağrı'da temel eğitimde bu materyallerden yüz bin, orta öğretimde ise 40 bin tane bastırarak tüm öğrencilerimize bugün itibariyle ücretsiz şekilde dağıtmaya başladık. Aynı zamanda bin tane tablet dağıtacağız."

Eğitimle ilgili destekleyici materyalleri bakanlık olarak kendilerinin üreteceğini anlatan Özer, "Bunları vatandaşlarımızın erişimine ücretsiz açacağız. İl Milli Eğitim Müdürlüklerimizde bunları basarak, özelikle sosyoekonomik düzeyi düşük kesimlere ücretsiz olarak ulaştıracağız. Dolayısıyla öğrencilerimiz, özellikle velililerimiz kesinlikle yardımcı kaynak almasınlar Mili Eğitim Bakanlığının yayınladığı bu kaynakları takip etsin. Milli Eğitim Müdürlüklerimiz de takip etsin." diye konuştu.

milli eğitim bakanlığı, COVIRAN Bereket, Mahmut Özer, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Ağrı Valiliğini ziyaretinde konuştu Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Ağrı Valiliğini ziyaretinde konuştu Açıklaması - Son Dakika
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