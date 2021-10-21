Üye Girişi
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kosova'da Prizren şehrini ziyaret etti Açıklaması - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kosova'da Prizren şehrini ziyaret etti Açıklaması

21.10.2021 19:48
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kosova'da Prizren şehrini ziyaret etti Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kosova'nın güneybatısındaki Prizren şehrini ziyaret etti.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kosova'nın güneybatısındaki Prizren şehrini ziyaret etti.

Prizren'deki Türkçe, Arnavutça ve Boşnakça eğitim veren "Çiriyaz Kardeşler" (Motrat Qiriazi) İlkokuluna giden Özer, öğretmenler ile görüşüp hasbihal etti.

Öğrencilere çanta hediye eden Özer ve beraberindeki heyet, Kosova Demorkatik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı ve Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar, Prizren Belediye Başkanı Müteher Haskuka ile KDTP milletvekilleri okuldaki törene katıldı.

Kosova Milli Marşı ve İstiklal Marşı'nın okunduğu törende, öğrenciler, şiir okuyup oratoryo sundu.

Bakan Özer, buradaki konuşmasında, bu okulun en güzel taraflarından birisinin Türkçe, Arnavutça ve Boşnakça olmak üzere üç dilde eğitim vermesi olduğunu söyledi.

Türkiye ve Kosova arasındaki ilişkilerin her geçen gün güçlendiğinin altını çizen Özer, "Eğitimden kültüre, turizmden farklı alanlara kadar gerçekten Türkiye, Kosova ile iş birliği yapmak, Kosova'yı desteklemek için çok önemli adımlar atıyor." dedi.

Özer, Bakanlık olarak daha önceden olduğu gibi bugün de Kosova genelinde eğitim kalitesinin artırılması, eğitim materyalleri ihtiyaçlarının giderilmesi, mesleki eğitimle ilgili önemli açılımlar yapılmasıyla ilgili her türlü destek vereceklerini ifade etti.

Yarınki temasları kapsamında Kosova Eğitim, Bilim, Teknoloji ve Yenilik Bakanı Arberie Nagavci ile kapsamlı bir görüşme gerçekleştireceklerini aktaran Özer, bu günün, eğitimde Türkiye'nin tüm imkanlarının Kosova'ya transfer edildiği yeni iş birliği kapısının açıldığı gün olacağını vurguladı.

Özer, "Bakanlığımızın tüm ilgili birimleri, özel eğitimden ilköğretime, oradan orta eğitime, mesleki gelişime kadar her türlü deneyimini sizlerle paylaşmaya hazır." dedi.

"Boşnak, Arnavut ve Türk çocuklarımız faydalanacaktır"

Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Damka da Türkiye'nin Kosova'nın birçok yerinde sağladığı desteğin kendileri için çok değerli olduğunu, ülkedeki öğretmenlere destek olmaya çalıştıklarını, anavatan Türkiye'nin desteğiyle de çocukları daha iyi bir geleceğe hazırlayacaklarını dile getirdi.

Damka, "Bu katkı ve desteklerinden dolayı anavatanımıza teşekkür ediyorum. Sadece Türk çocuklarına değil Kosova'da okuyan bütün çocuklara bu destekler olacaktır. Burada açılacak olan bilgisayar kodlama sisteminden Boşnak, Arnavut ve Türk çocuklarımız faydalanacaktır. Aslında kalkınacak olan Kosova'mız olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Prizren Belediye Başkanı Haskuka, "Motrat Qiriazi okulu, Prizren'nin tüm değerlerini ortaya koyuyor. Burada tüm topluluklar yaşıyor. Arnavutça, Türkçe, Boşnakça eğitim veriliyor. Beraber yaşayarak bunu yapıyorlar. (Bu okul) Prizren'in bir minyatürü." diye konuştu.

Okulun ardından KDTP genel merkezini ziyaret eden Özer, sonrasında Prizren'deki Şadırvan Meydanı'nı ve tarihi Sinan Paşa Camisi'ni gezdi.

Prizren'deki temasları kapsamında, Kosova Barış Gücü (KFOR) bünyesinde görev yapan Türk Temsil Heyet Başkanlığını da ziyaret eden Özer, burada Türk Temsil Heyeti Başkanı Albay Serkan Ceylan ile basına kapalı görüştü.

Özer, Prizren'deki Kosova Türk Öğretmenler Derneğini de ziyaret etti.

Mahmut Özer, Ziya Selçuk, Prizren, Kosova, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kosova'da Prizren şehrini ziyaret etti Açıklaması - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Şehit yakınından yürek parçalayan sözler: Birimiz değil, binimiz bu millete feda olsun 19:25 Şehit yakınından yürek parçalayan sözler: Birimiz değil, binimiz bu millete feda olsun Sosyal medya bunu konuşuyor! Hazal Ergüçlü'nün çıplak görüntüleri dizi tanıtımının önüne geçti 18:56 Sosyal medya bunu konuşuyor! Hazal Ergüçlü'nün çıplak görüntüleri dizi tanıtımının önüne geçti AK Parti'den faiz indirimi sonrası dolardaki artışa ilk yorum: Meseleye anlık artışlar üzerinden bakmamak lazım 18:54 AK Parti'den faiz indirimi sonrası dolardaki artışa ilk yorum: Meseleye anlık artışlar üzerinden bakmamak lazım
Doların ateşi nasıl düşer? 18:43 Doların ateşi nasıl düşer? "Şakkadak" çıkışıyla bilinen ekonomistten Haberler.com'a çok özel açıklamalar Kemal Kılıçdaroğlu'ndan, faiz kararından sonra doların yükselişine çok sert tepki 17:43 Kemal Kılıçdaroğlu'ndan, faiz kararından sonra doların yükselişine çok sert tepki Merkez Bankası faiz kararı sonrası muhalefet liderleri ateş püskürdü 16:23 Merkez Bankası faiz kararı sonrası muhalefet liderleri ateş püskürdü
Faiz kararının açıklanmasıyla stüdyodaki tepkiler dikkat çekti 15:54 Faiz kararının açıklanmasıyla stüdyodaki tepkiler dikkat çekti 2 ay önce evlenen 21 yaşındaki Kader'in ölmeden önce attığı mesaj kafa karıştırdı 14:14 2 ay önce evlenen 21 yaşındaki Kader'in ölmeden önce attığı mesaj kafa karıştırdı

Son Dakika Haberleri
19:25 Şehit yakınından yürek parçalayan sözler: Birimiz değil, binimiz bu millete feda olsun
19:23 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri
18:55 Sosyal medya bunu konuşuyor! Hazal Ergüçlü'nün çıplak görüntüleri dizi tanıtımının önüne geçti
18:55 MHK'deki yeni düzen gündem olacak! Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus başa geçmeye hazırlanıyor
18:53 AK Parti'den faiz indirimi sonrası dolardaki artışa ilk yorum: Meseleye anlık artışlar üzerinden bakmamak lazım
18:50 Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun "Ziyaretler için benden izin aldı" sözlerine yorum yaptı: Parti terbiyemiz böyle
18:49 Fenerbahçe adeta yıldızlar takıma döndü! Antwerp maçının ilk 11'leri netleşti
18:43 Doların ateşi nasıl düşer? "Şakkadak" çıkışıyla bilinen ekonomistten Haberler.com'a çok özel açıklamalar
18:29 Son dakika ekonomi haberleri! Güncel ekonomi gelişmeleri
18:04 Erman Toroğlu, MHK'deki Serdar Tatlı istifasının perde arkasını anlattı: Geceye kadar telefon beklemiş
Uzun süre ekranlardan uzak kalan Alişan, TRT ile anlaştı Uzun süre ekranlardan uzak kalan Alişan, TRT ile anlaştı         
19:27
Cesur pozları ile gündem olan Serel Yereli: Biz parkta güneş açınca kafamıza göre soyunuyoruz Cesur pozları ile gündem olan Serel Yereli: Biz parkta güneş açınca kafamıza göre soyunuyoruz         
19:05
MHK'deki yeni düzen gündem olacak! Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus başa geçmeye hazırlanıyor MHK'deki yeni düzen gündem olacak! Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus başa geçmeye hazırlanıyor         
18:55
Fenerbahçe adeta yıldızlar takıma döndü! Antwerp maçının ilk 11'leri netleşti Fenerbahçe adeta yıldızlar takıma döndü! Antwerp maçının ilk 11'leri netleşti         
18:49
Salmonella virüsü yeniden patlak verdi! Kırmızı soğandan bulaşıyor Salmonella virüsü yeniden patlak verdi! Kırmızı soğandan bulaşıyor         
17:58
Duyan kulaklarına inanamadı! Altın kaplamalı tatlının dilimi 5 bin liradan satıldı Duyan kulaklarına inanamadı! Altın kaplamalı tatlının dilimi 5 bin liradan satıldı         
17:10
Müge Anlı'da akıllara durgunluk veren açıklama: Her sabah kalktığımızda kardeşimin cansız bedenini çiçek sular gibi suluyorduk Müge Anlı'da akıllara durgunluk veren açıklama: Her sabah kalktığımızda kardeşimin cansız bedenini çiçek sular gibi suluyorduk         
16:04
Sakarya'da sahil kıyısında parçalanmış olarak bulunan gizemli canlıyla ilgili ilk açıklama geldi Sakarya'da sahil kıyısında parçalanmış olarak bulunan gizemli canlıyla ilgili ilk açıklama geldi         
14:38
Son dakika: Merkez Bankası, politika faizini yüzde 16'ya düşürdü Son dakika: Merkez Bankası, politika faizini yüzde 16'ya düşürdü         
14:10
Televizyonda ağızları açık bırakan itiraf: Bir gecede 18 erkekle ilişkiye girdim, kocam izledi Televizyonda ağızları açık bırakan itiraf: Bir gecede 18 erkekle ilişkiye girdim, kocam izledi         
14:09
İbrahim Tatlıses, kendisinden 43 yaş küçük sevgilisiyle el ele pozunu paylaştı İbrahim Tatlıses, kendisinden 43 yaş küçük sevgilisiyle el ele pozunu paylaştı         
13:29
RTÜK listeyi güncelledi! UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi yarı final ve final maçları şifresiz yayınlanacak RTÜK listeyi güncelledi! UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi yarı final ve final maçları şifresiz yayınlanacak         
12:26
Diyanet'in Diyanet'in "Baldızla zina nikahı bozar mı?" sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu         
12:02
Dünyanın en devasa yılanı görüntülendi! Yerinden vinçle oynatıldı Dünyanın en devasa yılanı görüntülendi! Yerinden vinçle oynatıldı         
11:55
Türkiye'de de şube açacaklardı! Ünlü restoranda kadın garsonların tango şort giymesi tepki çekti Türkiye'de de şube açacaklardı! Ünlü restoranda kadın garsonların tango şort giymesi tepki çekti         
10:09
Dengesini kaybeden manken Tuğba Altıntop yere kapaklandı Dengesini kaybeden manken Tuğba Altıntop yere kapaklandı         
09:20
Makyajsız ev halini paylaşan Songül Karlı, hayranlarından tam not aldı Makyajsız ev halini paylaşan Songül Karlı, hayranlarından tam not aldı         
23:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2021 19:56:12. #1.11#
SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kosova'da Prizren şehrini ziyaret etti Açıklaması - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement