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BAKAN ÖZER, AB TÜRKİYE DELEGASYONU BAŞKANI MEYER-LANDRUT'U KABUL ETTİ - Son Dakika

BAKAN ÖZER, AB TÜRKİYE DELEGASYONU BAŞKANI MEYER-LANDRUT'U KABUL ETTİ

18.10.2021 18:25
BAKAN ÖZER, AB TÜRKİYE DELEGASYONU BAŞKANI MEYER-LANDRUT'U KABUL ETTİ

Görüşmede, AB Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) çerçevesinde desteklenen projeler ele alındı.

Görüşmede, AB Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) çerçevesinde desteklenen projeler ele alındı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, kabulde yaptığı konuşmada Avrupa Birliği ile eğitim alanında iş birliğimizin uzun yıllardır devam ettiğini hatırlatarak "Karşılıklı öğrenmenin, iyi uygulama ve politikaların, bilgi ve deneyimin paylaşılması çerçevesinde eğitim alanında yapılan iş birliğine büyük önem vermekteyiz. İlerleyen süreçte 'Avrupa Eğitim Alanı ve Sonrası için (2021-2030) Eğitim ve Öğretimde Avrupa İş Birliği Stratejik Çerçevesi' kapsamında iş birliğimizi sürdürmeye devam edeceğiz. " dedi.

Özer, AB'ye tam üyelik yolunda 26. Eğitim ve Kültür Faslı'nda önümüzde herhangi bir ön kriter bulunmamakla birlikte, ilerleme raporlarında bu kapsamda ülkemizin yeterli bir düzeye geldiğini belirterek eğitim ve öğretim kalitemizi artırmak ve eğitimde fırsat eşitliğini tam olarak sağlamak üzere çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini ifade etti.

IPA kapsamında yürütülen çalışmalara değinen Bakan Özer, "Çok sayıda proje ile temel ve ortaöğretimin tüm düzeylerinde; mesleki eğitimde, hayat boyu öğrenmede eğitim hizmetlerimizin kalitesini artırmaya, eğitime devam oranlarımızı yükseltmeye ve içermeci eğitimi güçlendirmeye çalıştık ve çalışmaya devam edeceğiz. " diye konuştu.

Mülteciler için Mali Yardım Programı olan FRIT ile de sığınmacıların eğitime entegrasyonunu desteklemek üzere çok sayıda proje yürüttüklerini dile getiren Bakan Özer, "Kendi vatandaşlarımız ile birlikte sığınmacıların da eğitime erişimlerine önem veriyoruz. Bu nedenle göç ile beraber artan öğrenci nüfusunun kaliteli eğitime erişimini sağlamak üzere yeni okul binaları yapımına önem veriyoruz ancak ülkemizde misafir ettiğimiz milyonlarca sığınmacının eğitim alanında getirdiği büyük mali yükün bir kısmının paylaşılabilmesi için desteğin cari harcamalarda da kullanılabilmesi gerekmektedir. Bu nedenle bütçe aktarımının projelendirme şartı olmadan doğrudan destek şeklinde gerçekleşmesi gerektiğini düşünüyor ve önümüzdeki yıllarda Avrupa Birliği'nin ülkemize desteğinin bu yönde şekillenmesini umut ediyoruz. " dedi.

Önümüzdeki dönemde yapılacak tüm çalışmaların eğitimde fırsat eşitliğinin desteklenmesi çerçevesinde olacağına vurgu yapan Özer şunları kaydetti: "Bu hedef doğrultusunda üç öncelik üzerinde çalışmalarımızı revize edip yoğunlaştırmayı planlıyoruz. Bunlar: Erken çocukluk eğitimi ve temel eğitimin desteklenmesi, mesleki ve teknik eğitimin güçlendirilmesi ve öğretmenlerin mesleki yeterliliklerinin geliştirilmesidir. "

UNICEF ile birlikte IPA-2 kapsamında yürütülen "Erken Çocukluk Eğitiminde Kalite ve Erişimin Arttırılması" projesiyle 300 konteyner ana sınıfının kurulacağını belirten Özer, okul öncesi eğitimde daha fazla çocuğa erişebilmek için ek bütçe sağlanarak bu sayının 300'den 1000'e çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ise konuşmasının başında Milli Eğitim Bakanlığı görevine getirilmesinden ötürü Bakan Özer'i tebrik etti. Milli Eğitim Bakanlığı görevinin büyük bir sorumluluk getirdiğini dile getiren Meyer-Landrut, söz konusu iş birliklerini sürdürmek istediklerini söyledi.

Suriyeli sığınmacı çocukların eğitime erişimi konusunda Türkiye'nin çabalarını takdirle karşıladıklarını belirten Büyükelçi Meyer-Landrut, gerek mesleki eğitim gerekse okul öncesi eğitim konusunda iş birliğine hazır olduklarını söyledi.

Bakanlıkta yapılan toplantıya Bakan Yardımcısı Petek Aşkar, AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Burcu Eyisoy Dalkıran, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Sabahattin Dülger, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Nazan Şener, Ortaöğretim Genel Müdürü H. İbrahim Topçu, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü M. Nezir Gül Temel Eğitim Genel Müdürü Tuncay Morkoç da katıldı.

BAKAN ÖZER, AB TÜRKİYE DELEGASYONU BAŞKANI MEYER-LANDRUT'U KABUL ETTİ
BAKAN ÖZER, AB TÜRKİYE DELEGASYONU BAŞKANI MEYER-LANDRUT'U KABUL ETTİ

milli eğitim bakanlığı, Avrupa Birliği, Mahmut Özer, Türkiye, Toplum, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum BAKAN ÖZER, AB TÜRKİYE DELEGASYONU BAŞKANI MEYER-LANDRUT'U KABUL ETTİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: BAKAN ÖZER, AB TÜRKİYE DELEGASYONU BAŞKANI MEYER-LANDRUT'U KABUL ETTİ - Son Dakika
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