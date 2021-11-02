Milli Eğitim Bakanı Özer: "En az iki doz aşı olmuş ve antikor oluşturmuş öğretmen oranımız yüzde 92'ye ulaşmıştır" - Son Dakika

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, bakanlığın bütçesi üzerinde sunum yaptı. (3)

Bakan Özer: "Eğitim personelimizin aşılanma oranı her geçen gün artmaktadır"

Bakan Özer: "Birinci doz aşı olan öğretmen oranımız bugün itibariyle yüzde 93'e ulaşmıştır. En az iki doz aşı olan öğretmen oranımız ise yüzde 87'dir"

Bakan Özer: "Aynı zamanda aşı olmadan bağışıklık kazanıp antikor oluşturan öğretmen oranımız ise yüzde 5'ler civarındadır. Dolayısıyla en az iki doz aşı olmuş ve antikor oluşturmuş öğretmen oranımız yüzde 92'ye ulaşmıştır"