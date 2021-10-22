Son dakika... Milli Eğitim Bakanı Özer, Kosova Uluslararası Maarif Okulları'nı ziyaret etti - Son Dakika

Hem ismini hem de mesleğini değiştirdi! Onun adı artık Reza Zarrab değil

Para birimleri TL'yi 6'ya katlayınca sınır ilimize akın edip ne var ne yok topladılar

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in okul ziyaretinden görüntüler PRİŞTİNE - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kosova'daki temasları kapsamında Kosova Uluslararası Maarif Okullarını ziyaret etti. Ziyaret sırasında Özer'e, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar, Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı ve Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı Fikrim Damka ve diğer yetkililer eşlik ettik. Maarif yetkilileri tarafından okul çalışmaları hakkında bilgi alan Özer, burada kimya, biyoloji, resim ve müzik sınıflarını gezdi, öğrencilerle sohbet etti.