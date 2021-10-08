Milli Eğitim Bakanı Özer, mesleki eğitimdeki tescil hedefleriyle ilgili konuştu Açıklaması - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, mesleki eğitimdeki tescil hedefleriyle ilgili "Şu anda 198 tescil aldık. Yıl sonuna kadar 250'yi hedefliyoruz ki çok rahat karşılayacağız çünkü 800'ün üzerinde başvuru şu anda değerlendirme aşamasında" dedi.

Balıkesir'in Altıeylül ilçesindeki Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ziyaret etti. Okul müdüründen çalışmalarla ilgili bilgi alan ve kurulan stantları gezen Özer, Balıkesir Üniversitesine ait "Ebabil Drone Takımı"nın standını da inceledi.

Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş ve öğrencilerle görüşen Özer, patent, marka-model ve tasarım ile tescil alanında mesleki eğitimin çok iyi bir enformasyon üstlendiğini belirtti. Öğrencilerin çalışmalarını çok beğenen ve üniversiteyle mesleki teknik liselerin iş birliğinin önemine değinen Özer, şöyle devam etti:

"Şu anda 198 tescil aldık. Yıl sonuna kadar 250'yi hedefliyoruz ki çok rahat karşılayacağız çünkü 800'ün üzerinde başvuru şu anda değerlendirme aşamasında. Mesleki eğitimde ne üniversitelerdeki mühendislik fakülteleriyle ne kadar çok iş birliği halinde olabilirsek hem sizin öğrencileriniz hem de bizim öğrencilerimiz için iyi olur. Sizin öğretmenleriniz de bizin derslere girebilir, dolayısıyla güç birliği yapıp çok daha iyi ürünler ortaya çıkartırız. Bu tip şeylerde sponsora gerek yok, biz her türlü destekleriz. Burada bir AR-GE merkezi kuralım, onun içini donatalım, üniversitedeki öğrencilerimiz de kullansın. Gelsinler burada öğrencilerle birlikte projeler geliştirsinler. Bir de ortak tescile odaklanalım yani üniversite ile mesleki teknik öğrencileriyle birlikte bir tescili alalım. Dolayısıyla bunu da 'İlk olarak Balıkesir'de aldık.' diyebilelim. Biz de her türlü destek olalım."

Öğretmenler odasına da giden Özer, burada öğretmenlerle görüşerek eğitimin kalitesinin artmasına yönelik çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Öğrencilere tablet hediyesi

Bakan Özer, okuldaki diğer öğrencilerin çalışmalarını da inceledikten sonra Balıkesir Büyükşehir Belediyesine geçti ve Başkan Yücel Yılmaz görüştü.

Daha sonra yürüyerek AK Parti Balıkesir İl Başkanlığına giden Özer, esnafla sohbet etti ve vatandaşlarla selamlaştı. Kendisine "Mahmut hocam" diye seslenen öğrencilerin de yanına giden Özer, onlarla sohbet ederek tablet hediye etti.

Bakan Özer, engelli bir kişinin akülü engelli aracı isteğine de olumlu karşılık vererek Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz'dan konu hakkında yardımcı olunmasını istedi.

AK Parti Balıkesir İl Başkanlığını da ziyaret eden Özer, İl Başkanı Ekrem Başaran'la görüşerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.