Milli Eğitim Bakanı Özer: "Savunma Sanayii Başkanlığımızla koordineli bir şekilde yeni mesleki eğitim alanları açarak sürece destek vermekteyiz" - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Özer: "Savunma Sanayii Başkanlığımızla koordineli bir şekilde yeni mesleki eğitim alanları açarak sürece destek vermekteyiz"
02.11.2021 13:35
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bakanlığın bütçesi üzerinde sunum yaptı (6 son)Bakan Özer: "Savunma Sanayii Başkanlığımızla koordineli bir şekilde yeni mesleki eğitim alanları açarak sürece destek vermekteyiz" Bakan Özer: "Mesleki eğitim ve özellikle mesleki...
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bakanlığın bütçesi üzerinde sunum yaptı (6 son)
Bakan Özer: "Savunma Sanayii Başkanlığımızla koordineli bir şekilde yeni mesleki eğitim alanları açarak sürece destek vermekteyiz"
Bakan Özer: "Mesleki eğitim ve özellikle mesleki eğitim merkezlerini genç işsizliği azaltmada kullanabileceğimiz en güçlü enstrüman olarak görüyoruz"
Son Dakika 14:38 Eski kız arkadaşı ile kocasını rehin aldı! Polis adamı etkisiz hale getirdi 14:30 Konuşanlar'ın Hasan Can Kayası 2,5 yıllık aşk yaşadığı Sultan San'la ayrıldı 14:19 Kılıçdaroğlu: "Memnun oluruz, inşallah yaparlar" diyerek yanıt verdi 14:01 Bu akşam Tosuncuk'un ağabeyi Fatih Aydın Türkiye'ye getiriliyor 13:55 Agüero artık sahalara geri dönemez! 13:42 Rus bakıcı dehşeti gizli kameralara yansıdı! 83 yaşındaki kadını ağzını yastıkla kapatıp dövmüş 12:36 İşte gerçek Mazlum! Ekmek parasını 11 yıldır dayak yiyerek çıkarıyor 12:04 Otomobil, kaldırımda yürüyen 4 kişilik ailenin arasına daldı! Dehşet anları kamerada