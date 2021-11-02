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Milli Eğitim Bakanı Özer: "Savunma Sanayii Başkanlığımızla koordineli bir şekilde yeni mesleki eğitim alanları açarak sürece destek vermekteyiz" - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Özer: "Savunma Sanayii Başkanlığımızla koordineli bir şekilde yeni mesleki eğitim alanları açarak sürece destek vermekteyiz"

02.11.2021 13:35

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bakanlığın bütçesi üzerinde sunum yaptı (6 son)Bakan Özer: "Savunma Sanayii Başkanlığımızla koordineli bir şekilde yeni mesleki eğitim alanları açarak sürece destek vermekteyiz" Bakan Özer: "Mesleki eğitim ve özellikle mesleki...

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bakanlığın bütçesi üzerinde sunum yaptı (6 son)

Bakan Özer: "Savunma Sanayii Başkanlığımızla koordineli bir şekilde yeni mesleki eğitim alanları açarak sürece destek vermekteyiz"

Bakan Özer: "Mesleki eğitim ve özellikle mesleki eğitim merkezlerini genç işsizliği azaltmada kullanabileceğimiz en güçlü enstrüman olarak görüyoruz"

Milli Eğitim Bakanı Özer: Savunma Sanayii Başkanlığımızla koordineli bir şekilde yeni mesleki eğitim alanları açarak sürece destek vermekteyiz
Milli Eğitim Bakanı Özer: Savunma Sanayii Başkanlığımızla koordineli bir şekilde yeni mesleki eğitim alanları açarak sürece destek vermekteyiz
Milli Eğitim Bakanı Özer: Savunma Sanayii Başkanlığımızla koordineli bir şekilde yeni mesleki eğitim alanları açarak sürece destek vermekteyiz
Milli Eğitim Bakanı Özer: Savunma Sanayii Başkanlığımızla koordineli bir şekilde yeni mesleki eğitim alanları açarak sürece destek vermekteyiz

Mahmut Özer, Ziya Selçuk, TBMM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Milli Eğitim Bakanı Özer: 'Savunma Sanayii Başkanlığımızla koordineli bir şekilde yeni mesleki eğitim alanları açarak sürece destek vermekteyiz' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanı Özer: "Savunma Sanayii Başkanlığımızla koordineli bir şekilde yeni mesleki eğitim alanları açarak sürece destek vermekteyiz" - Son Dakika
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