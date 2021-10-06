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Milli Kurumsal Kaynak Yönetimi KOVAN'IN yeni kullanıcısı BOTAŞ olacak - Son Dakika

Milli Kurumsal Kaynak Yönetimi KOVAN'IN yeni kullanıcısı BOTAŞ olacak

06.10.2021 23:34

- Milli Kurumsal Kaynak Yönetimi KOVAN'IN yeni kullanıcısı BOTAŞ olacak Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi ve HAVELSAN arasında, Milli Kurumsal Kaynak Yönetimi Sistemi KOVAN'ın kullanılmasına yönelik Mutabakat Muhtırası imzalandı.

- Milli Kurumsal Kaynak Yönetimi KOVAN'IN yeni kullanıcısı BOTAŞ olacak

ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi ve HAVELSAN arasında, Milli Kurumsal Kaynak Yönetimi Sistemi KOVAN'ın kullanılmasına yönelik Mutabakat Muhtırası imzalandı.

Savunma Sanayii Başkanlığı'nda düzenlenen imza törenine, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Dr. Alparslan Bayraktar, SSB Başkan Yardımcısı ve HAVELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Celal Sami Tüfekci, SSB Başkan Yardımcısı Mustafa Şeker, BOTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Burhan ÖZCAN ve HAVELSAN Genel Müdürü Dr. Mehmet Akif NACAR katıldı. Törende konuşan SSB Başkanı İsmail Demir, savunma sanayiimizin askeri ürünlerin yanı sıra stratejik alanlarda dışa bağımlılığı en aza indirmek için çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Enerji, sağlık, tarım, iletişim, ulaşım gibi alanların ülkenin güvenliğini çok yakından etkilediğini belirten Demir, bu anlamda kurumlar arası işbirliğinin önemine vurgu yaptı. BOTAŞ'la işbirliğinde Kurumsal Kaynak Yönetiminin ilk olmadığını, SCADA sistemi ve boru hatları güvenliği projelerinin de başarıyla devam ettiğini ifade etti. Demir, "Bilişim sistemlerindeki yerlilik içinde bulunduğumuz süreçte daha da kritik hale geldi ve bu nedenle özellikle stratejik kurumlarda dışa bağımlılığın azaltılması amacıyla yerli ve milli ürünlerin kullanımı ulusal güvenliğimiz açısından kritik öneme haiz. KOVAN sisteminin kullanımındaki işbirliğinden dolayı HAVELSAN ve BOTAŞ'ı kutluyorum" şeklinde konuştu.

KOVAN ile Türkiye'nin görev kritik verilerinin yerli sistemler üstünde saklanması temin edilecek

İmzalan muhtıra kapsamında; HAVELSAN'ın geliştirdiği Milli Kurumsal Kaynak Yönetimi Sistemi KOVAN ile insan kaynakları, finans ve lojistik gibi süreçlerin BOTAŞ'ın mevcut yapısıyla uyumlu bir şekilde uçtan uca güvenilir, kolay ve izlenebilir olarak gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Günümüze kadar ağırlıklı olarak yurtdışından tedarik edilen kurumsal kaynak yönetimi yazılımlarına alternatif olarak konumlandırılan KOVAN, özgün platform yapısı sayesinde yurtdışı lisans bağımlılığını ortadan kaldırırken, kamu kurumlarının, askeri kurumların ve özel sektörün iş süreçlerinin bütünleşik bir sistem altında yürütülmesini sağlıyor. Uluslararası standartlar ve güncel teknolojiler gözetilerek geliştirilen KOVAN ürünü ile Türkiye'nin görev kritik verilerinin yerli sistemler üstünde saklanması temin edilecek.

Milli Kurumsal Kaynak Yönetimi KOVAN'IN yeni kullanıcısı BOTAŞ olacak
Milli Kurumsal Kaynak Yönetimi KOVAN'IN yeni kullanıcısı BOTAŞ olacak
Milli Kurumsal Kaynak Yönetimi KOVAN'IN yeni kullanıcısı BOTAŞ olacak
Milli Kurumsal Kaynak Yönetimi KOVAN'IN yeni kullanıcısı BOTAŞ olacak

İsmail Demir, Petrol, Milli, Kovan, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Milli Kurumsal Kaynak Yönetimi KOVAN'IN yeni kullanıcısı BOTAŞ olacak - Son Dakika


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