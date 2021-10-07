Milli Maç Heyecanı TRT'de Yaşanacak - Son Dakika

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'da Türkiye ile Norveç mücadele edecek. 8 Ekim Cuma günü saat 21.45'te Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TRT 1 ve TRT Radyo 1'de canlı yayınla ekranlara gelecek.

"Bizim Çocuklar" TRT 1'de sahne alacak

Dünya Kupası elemelerinde oldukça kritik bir maça çıkacak olan A Milli Futbol Takımı karşılaşmadan galibiyetle ayrılması halinde puanını 14'e yükselterek Norveç'in önüne geçecek. Grup aşamalarının tamamlanmasına 4 maç kala oldukça kritik öneme sahip olan bu mücadele 8 Ekim Cuma saat 21.45'te TRT 1 ve TRT Radyo 1'de canlı yayınlanacak.

11 Ekim'de oynanacak Letonya maçı canlı yayınla TRT'de

Daugava Stadyumu'nda 11 Ekim Pazartesi günü oynanacak Letonya-Türkiye karşılaşması saat 21.45'te başlayacak ve TRT 1 ve TRT Radyo 1'de canlı yayınlanacak. İki takımın ilk maçı, 3-3'lük beraberlikle sonuçlanmış ve taraflar puanları paylaşmıştı.