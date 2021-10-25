Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, video telekonferans yöntemiyle toplantı yaptı - Son Dakika

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar toplantıda, devam eden faaliyetlerin son durumuna ilişkin bilgi alarak yapılacak çalışmalarla ilgili talimatlar verdi. - ANKARA

Milli Savunma Bakanı Akar başkanlığında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler , Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu ve birlik komutanlarının katılımıyla video telekonferans yöntemiyle toplantı düzenlendi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar , video telekonferans yöntemiyle toplantı yaptı.

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