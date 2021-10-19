Üye Girişi
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar, aile kabristanında defnedildi - Son Dakika

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar, aile kabristanında defnedildi

19.10.2021 16:17

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar, aile kabristanında defnedildi Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar Fatih Camii'nde düzenlenen cenaze namazının ardından Sarıyer'de bulunan aile kabristanlığına defnedildi.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar, aile kabristanında defnedildi

İSTANBUL - Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar Fatih Camii'nde düzenlenen cenaze namazının ardından Sarıyer'de bulunan aile kabristanlığına defnedildi.

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Milli Teknoloji Hamlesi idealinin ve milli SİHA'ların öncü ismi Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar için bugün Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Özdemir Bayraktar'ın cenazesi namazın ardından torağa verilmek üzere Sarıyer'de bulunan aile kabristanına getirildi. Kabristanda yapılan defin törenine, Özdemir Bayraktar'ın eşi Canan Bayraktar, oğulları Haluk Bayraktar, Selçuk Bayraktar ve eşi Sümeyye Erdoğan Bayraktar, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Bilal Erdoğan'da katıldı. Özdemir Bayraktar'ın cenazesi, dualar eşliğinde toprağa verildi.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar, aile kabristanında defnedildi
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar, aile kabristanında defnedildi
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar, aile kabristanında defnedildi
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar, aile kabristanında defnedildi
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar, aile kabristanında defnedildi
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar, aile kabristanında defnedildi
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar, aile kabristanında defnedildi
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar, aile kabristanında defnedildi
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar, aile kabristanında defnedildi
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar, aile kabristanında defnedildi
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar, aile kabristanında defnedildi

Özdemir Bayraktar, Sarıyer, Milli, SİHA, Genel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar, aile kabristanında defnedildi - Son Dakika


Son Dakika

Fahiş fiyat tartışmalarına BİM'den cevap: Yüksek fiyatların sorumlusu biz değiliz 17:11 Fahiş fiyat tartışmalarına BİM'den cevap: Yüksek fiyatların sorumlusu biz değiliz Kur'an kursunda skandal! 15 yaşındaki çocuğa aylarca cinsel istismarda bulunmuşlar 16:53 Kur'an kursunda skandal! 15 yaşındaki çocuğa aylarca cinsel istismarda bulunmuşlar Amazon, ABD genelinde 150 bin mevsimlik işçi alacak 16:43 Amazon, ABD genelinde 150 bin mevsimlik işçi alacak
16:02 "Saldırmak için bekliyorlar" diyen Tümamiral Yaycı: S-400'ler bir an önce aktive edilip güvenliğimiz sağlanmalı Koronavirüs aşısına bakış açısını belirleyen ankete göre, en çok hangi partinin seçmeni aşıya karşı? 15:49 Koronavirüs aşısına bakış açısını belirleyen ankete göre, en çok hangi partinin seçmeni aşıya karşı? Sümeyye Erdoğan, kayınpederi Özdemir Bayraktar'ın tabutuna yaş dolu gözlerle baktı 15:16 Sümeyye Erdoğan, kayınpederi Özdemir Bayraktar'ın tabutuna yaş dolu gözlerle baktı
İddianamede ortaya çıkan yeni detaylar: Baygın olduğu sırada Eda Nur'la zorla ilişkiye girdiler 14:35 İddianamede ortaya çıkan yeni detaylar: Baygın olduğu sırada Eda Nur'la zorla ilişkiye girdiler İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli'ye düğünde taktığı altın kemerin fiyatı öğrenildi 14:07 İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli'ye düğünde taktığı altın kemerin fiyatı öğrenildi

Son Dakika Haberleri
17:14 Laf attığı gruptan dayak yiyeceğini fark edince "Bunlar PKK'lı" diyerek çevreden yardım istedi
17:11 Fahiş fiyat tartışmalarına BİM'den cevap: Yüksek fiyatların sorumlusu biz değiliz
17:09 Kiralık oda ilanı için görüşmeye giden genç kız dehşeti yaşadı! İçeceğine ilaç katılıp gece boyunca tecavüz edilmiş
16:46 Ebrar Karakurt, sosyal medyada içini döktü: Hayatım göründüğü kadar renkli değil
16:42 Amazon, ABD genelinde 150 bin mevsimlik işçi alacak
16:37 Defne Samyeli, Mustafa Sandal'a açtığı 1 liralık tazminat davasını kazanamadı
16:29 Kuş gözlemcileri çok heyecanlandı! Türkiye'de ilk defa Sibirya suçulluğu görüldü
16:21 Şanlıurfa'da dehşete düşüren olay! Mezarlıktaki çantanın içerisinde ölü bir bebek bulundu
15:49 Kırkayak tarafından testislerinden ısırıldı! Zavallı adam mosmor şekilde hastaneye kaldırıldı
15:49 Koronavirüs aşısına bakış açısını belirleyen ankete göre, en çok hangi partinin seçmeni aşıya karşı?
Laf attığı gruptan dayak yiyeceğini fark edince Laf attığı gruptan dayak yiyeceğini fark edince "Bunlar PKK'lı" diyerek çevreden yardım istedi         
17:14
Kiralık oda ilanı için görüşmeye giden genç kız dehşeti yaşadı! İçeceğine ilaç katılıp gece boyunca tecavüz edilmiş Kiralık oda ilanı için görüşmeye giden genç kız dehşeti yaşadı! İçeceğine ilaç katılıp gece boyunca tecavüz edilmiş         
17:10
Ebrar Karakurt, sosyal medyada içini döktü: Hayatım göründüğü kadar renkli değil Ebrar Karakurt, sosyal medyada içini döktü: Hayatım göründüğü kadar renkli değil         
16:47
Defne Samyeli, Mustafa Sandal'a açtığı 1 liralık tazminat davasını kazanamadı Defne Samyeli, Mustafa Sandal'a açtığı 1 liralık tazminat davasını kazanamadı         
16:37
Köy muhtarı Recep Dal yaptıklarıyla takdir topladı! Köyüne 3 milyon liralık hizmet kazandırdı Köy muhtarı Recep Dal yaptıklarıyla takdir topladı! Köyüne 3 milyon liralık hizmet kazandırdı         
15:58
Ali Güneş, itiraf kısmında gözyaşlarına engel olamadı: Villam var, lüks arabam var, zenginim, param var ama yalnızım Ali Güneş, itiraf kısmında gözyaşlarına engel olamadı: Villam var, lüks arabam var, zenginim, param var ama yalnızım         
15:48
Ebru Polat'ın günlük kazancı dudak uçuklattı: 12 saatte 40 bin TL Ebru Polat'ın günlük kazancı dudak uçuklattı: 12 saatte 40 bin TL         
15:06
Türkiye'nin altın üretimini büyüyecek! 5 yeni projeyle yıllık üretim 11 ton artacak Türkiye'nin altın üretimini büyüyecek! 5 yeni projeyle yıllık üretim 11 ton artacak         
14:15
16 yaşındaki lise öğrencisinin kalbinden bıçaklanarak ölmesinin altında yatan sebep düelloymuş 16 yaşındaki lise öğrencisinin kalbinden bıçaklanarak ölmesinin altında yatan sebep düelloymuş         
13:47
Bakire değil diye ağabeyi tarafından öldürülen genç kız bakire çıktı! İhbar mektubu 17 yıl sonra ağabeyi tutuklattı Bakire değil diye ağabeyi tarafından öldürülen genç kız bakire çıktı! İhbar mektubu 17 yıl sonra ağabeyi tutuklattı         
13:41
Milyonlarca çalışanın beklediği asgari ücretin 3.550 liraya çıkması bekleniyor Milyonlarca çalışanın beklediği asgari ücretin 3.550 liraya çıkması bekleniyor         
13:36
Son dakika! Milli SİHA'ların öncü ismi Özdemir Bayraktar, son yolculuğuna uğurlanıyor Son dakika! Milli SİHA'ların öncü ismi Özdemir Bayraktar, son yolculuğuna uğurlanıyor         
13:34
Aniden ortaya çıkan timsah, 8 yaşındaki kız çocuğunu yedi Aniden ortaya çıkan timsah, 8 yaşındaki kız çocuğunu yedi         
13:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan, maaşına yüzde 14 zam yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan, maaşına yüzde 14 zam yaptı         
13:07
Cipiyle yeğeninin ölümüne sebep olan hala, psikiyatri servisinde yatıyor Cipiyle yeğeninin ölümüne sebep olan hala, psikiyatri servisinde yatıyor         
12:39
Rus televizyonu Putin'in karşısına oturan ABD'li gazeteciye tepki gösterdi: Bacaklarıyla ne yapıyor? Rus televizyonu Putin'in karşısına oturan ABD'li gazeteciye tepki gösterdi: Bacaklarıyla ne yapıyor?         
12:06
Türk futbolunda deprem! 4 hakemin profesyonel sözleşmelerinin iptali istendi Türk futbolunda deprem! 4 hakemin profesyonel sözleşmelerinin iptali istendi         
11:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2021 17:19:10. #1.13#
SON DAKİKA: Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar, aile kabristanında defnedildi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement