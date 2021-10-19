Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar, aile kabristanında defnedildi - Son Dakika

Trabzon'da tehlikeli provakasyon! Dayak yiyeceğini anlayınca "Bunlar PKK'lı" diye bağırdı

"Saldırmak için bekliyorlar" diyen Tümamiral Yaycı: S-400'ler bir an önce aktive edilmeli

"Saldırmak için bekliyorlar" diyen Tümamiral Yaycı: S-400'ler bir an önce aktive edilip güvenliğimiz sağlanmalı

Koronavirüs aşısına bakış açısını belirleyen ankete göre, en çok hangi partinin seçmeni aşıya karşı?