Milyonlarca Acer Müşterisinin Verileri Satılığa Çıkartıldı - Son Dakika

Milyonlarca Acer müşterisine ait veriler, bilgisayar şirketi Acer'in veri ihlaline maruz kalmasından dolayı bilgisayar korsanlarının eline geçmiş durumda. 60 GB'tan fazla müşteri, müşteri ve perakendeci bilgisi şu anda verileri satın almak için alıcı bekliyor.

İhlalde çoğunlukla hedeflenen sunucuların bulunduğu Hindistan'daki müşterileri etkiliyor. Bu Acer'ın son yedi ay içinde yaşadığı ikinci veri ihlali oluyor, REvil hacker grubu tarafından Mart ayında yapılan ilk saldırıda, korsanlar 50 milyon dolarlık fidye rekoru kırılmıştı.

Bu kez yaşanan sızıntı, bir çevrimiçi forumda övündükleri görülen, Grup Desorden'e atfedildi. Grup, çalınan dosyaları ve veritabanlarını gösteren bir video eklerken, kanıt olarak 10.000 müşterinin verilerini ücretsiz olarak yayınladı.

Acer konu ile ilgili "Yakın zamanda Hindistan'daki yerel satış sonrası hizmet sistemimize münferit bir saldırı tespit ettik." açıklamasında bulunarak olayı doğrulamış oldu. Acer'ın en son böyle bir ihlal meydana geldiğinde ödeme yapmayı reddettiğini düşünüyoruz, bu yüzden muhtemelen saldırganlar Acer'ı taleplerine uymaya zorlamak yerine verileri satmayı tercih ettiler.