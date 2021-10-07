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Milyonlarca TL değerinde araçlar toprağa gömülüyor - Son Dakika

Milyonlarca TL değerinde araçlar toprağa gömülüyor

07.10.2021 11:57

Diyarbakır'da çeşitli nedenlerle yedieminlere bırakılan binlerce araç, çürümeye terk edildi.

Diyarbakır'da çeşitli nedenlerle yedieminlere bırakılan binlerce araç, çürümeye terk edildi. Bazı araçlar toprağa gömülmeye başlarken, Türkiye genelinde yediemin parklarında bulunan araç sayısı 400 bine ulaştı.

Diyarbakır'da başta kredi ve vergi borcu olmak üzere çeşitli gerekçelerle yedieminlere bırakılan binlerce araç toprağa gömülmeye başladı. Kentte bulunan yediemin otoparkına bırakılan araçlar çürümeye terk edilirken, otopark işletmecileri milli servetin çürüdüğünü ve kendilerinin ciddi bir şekilde mağduriyet yaşadıklarını belirterek, söz konusu sorunun çözülmesini istedi.

"MİLLİ SERVET ÇÜRÜYOR"

Yediemin otoparkı işletmecisi Esat Güngörür, araçların satılması ve ekonomiye katkı sağlanması gerektiğini söyledi. Güngör, "Otoparkımızda 2010 yılından beri çekilen araçlar var, bu araçlar çürümeye terk edilmiş araçlardır, durum son derece vahim milli servet çürüyor. Benim otoparkımda 800 araç, il genelinde 6 bin, Türkiye genelinde ise 400 bin. 400 bin aracın ekonomiye kazandırılması, motor taşıt vergisi, yüzde 18 KDV'si var, ama bunlar otoparkta çürümeye yüz tutmuş durumdalar. Karayolları Trafik Kanunun 2918. Kanun EK 14 Maddesine istinaden bir araç trafikçe çekildiği zaman, araç sahibi 180 gün içerisinde bu aracı almaz ise trafik bu araçların bilgilerini Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Milli Emlak İl Müdürlüğüne göndermesi gerekiyor. Bu müdürlükler de araçların satışları için işlem yapması lazım. Ama ne yazık ki milli emlak uyuyor ve yatırıyor, umurunda değil. Türkiye genelinde milyonlar mezarı yediemin otoparkları, yazık yetkililer bir el atsın, ekonomiye kazandırılsın herkes rahat bir nefes alsın" dedi.

(Murat Başal-İHA)

Milyonlarca TL değerinde araçlar toprağa gömülüyor
Milyonlarca TL değerinde araçlar toprağa gömülüyor
Milyonlarca TL değerinde araçlar toprağa gömülüyor
Milyonlarca TL değerinde araçlar toprağa gömülüyor
Milyonlarca TL değerinde araçlar toprağa gömülüyor
Milyonlarca TL değerinde araçlar toprağa gömülüyor

Diyarbakır, Tragger, Türkiye, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Milyonlarca TL değerinde araçlar toprağa gömülüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Milyonlarca TL değerinde araçlar toprağa gömülüyor - Son Dakika
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