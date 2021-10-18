MİMAR SİNAN ÜNİVERSİTESİ'NDE AKADEMİK YIL AÇILIŞI - Son Dakika

Mimar Sinan Üniversitesi'nin 2021-2022 Akademik Yıl Açılış Töreni gerçekleşti. Dolmabahçe Yerleşkesi ile 24 dönümlük daha alan eklenen üniversitenin açılış töreninde tiyatro ve sinema oyuncusu Zeliha Berksoy açılış dersi verdi. Törende konuşan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, öğrencilere staj imkanı sağlayacağını açıkladı.

Mimar Sinan Üniversitesi'nin Beşiktaş'ta bulunan Dolmabahçe Yerleşkesi'nde 2021-2022 Akademik Yıl Açılış Töreni gerçekleşti. Dolmabahçe Yerleşkesi ile birlikte 24 dönüm daha alan üniversiteye kazandırıldı. Açılış töreni de bu sebeple Dolmabahçe Yerleşkesi'nde yapıldı. Törene İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İlber Ortaylı ve gazeteci yazar Doğan Hızlan da katıldı. Programda tiyatro ve sinema oyuncusu Zeliha Berksoy açılış dersi verdi. MSGSÜ Akademi Orkestrası ve İstanbul Devlet Konservatuarı Senfoni Orkestrası konser gerçekleştirdi.

ÖĞRENCİLERE STAJ İMKANI SAĞLAYACAĞIZ

Açılış töreninde konuşan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, öğrencilere staj imkanı sağlayacağını belirterek, Kurulduğu günden bugüne üniversitemiz sadece İstanbulumuzun değil ülkemizin sanat, mimarlık ve tasarım konularındaki en köklü üniversitesi olma özelliğini sürdürmeye devam edecektir. Bu içinde bulunduğumuz bu güzel üniversitenin bu yeni topraklarında gördüğünüz ne kadar tarihi eser varsa bunların tamamının restorasyon projesini yine bu üniversite yapacak. Kurula beraber arz edeceğiz sonra İstanbul Valiliği olarak sizlerle beraber buranın restorasyonunda da staj yapacaksınız beraber çalışacağız. En güzel şekilde Dolmabahçe'ye komşu olan bu güzel mekanı bu üniversiteye yaraşır hale getireceğiz dedi

MİMAR SİNAN ÜNİVERSİTESİ'NDE AKADEMİK YIL AÇILIŞI

Rojda ALTINTAŞ - Ömer HASAR İstanbul (DHA)

Mimar Sinan Üniversitesi'nin 2021-2022 Akademik Yıl Açılış Töreni gerçekleşti. Dolmabahçe Yerleşkesi ile 24 dönümlük daha alan eklenen üniversitenin açılış töreninde tiyatro ve sinema oyuncusu Zeliha Berksoy açılış dersi verdi. Törende konuşan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, öğrencilere staj imkanı sağlayacağını açıkladı.

Mimar Sinan Üniversitesi'nin Beşiktaş'ta bulunan Dolmabahçe Yerleşkesi'nde 2021-2022 Akademik Yıl Açılış Töreni gerçekleşti. Dolmabahçe Yerleşkesi ile birlikte 24 dönüm daha alan üniversiteye kazandırıldı. Açılış töreni de bu sebeple Dolmabahçe Yerleşkesi'nde yapıldı. Törene İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İlber Ortaylı ve gazeteci yazar Doğan Hızlan da katıldı. Programda tiyatro ve sinema oyuncusu Zeliha Berksoy açılış dersi verdi. MSGSÜ Akademi Orkestrası ve İstanbul Devlet Konservatuarı Senfoni Orkestrası konser gerçekleştirdi.

ÖĞRENCİLERE STAJ İMKANI SAĞLAYACAĞIZ

Açılış töreninde konuşan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, öğrencilere staj imkanı sağlayacağını belirterek, Kurulduğu günden bugüne üniversitemiz sadece İstanbulumuzun değil ülkemizin sanat, mimarlık ve tasarım konularındaki en köklü üniversitesi olma özelliğini sürdürmeye devam edecektir. Bu içinde bulunduğumuz bu güzel üniversitenin bu yeni topraklarında gördüğünüz ne kadar tarihi eser varsa bunların tamamının restorasyon projesini yine bu üniversite yapacak. Kurula beraber arz edeceğiz sonra İstanbul Valiliği olarak sizlerle beraber buranın restorasyonunda da staj yapacaksınız beraber çalışacağız. En güzel şekilde Dolmabahçe'ye komşu olan bu güzel mekanı bu üniversiteye yaraşır hale getireceğiz dedi

BURASI TÜRKİYE'NİN KÖŞEYİ DÖNDÜĞÜNÜ GÖSTEREN KURUMDUR

Prof. Dr. İlber Ortaylı Mimar Sinan'ı anlatarak üniversitenin öneminden bahsetti. Ortaylı, Mimar Sinan Türkiye'nin büyük dahisidir. Artık o güne geldik ki paranın üstünden resmi kalktı. Bir de bir sürü ecnebiler soruyor. 'Mimar Sinan'ın burada resmi vardı neden yeniden basmıyorsunuz' diye. Merkez Bankası'na ihtar ederiz. Türk banknotlarının üzerinde kimin resmi olacağı buradan anlaşılıyor. İnsanlar bu ülkeyi gezdikçe bu ülkenin aslında büyük sanatçıları olduğunu anlıyor. Mimar Sinan Üniversitesi'de onlardan biri. Bu kurumunda her kurum gibi eksiklikleri var kurumu yönetenlerinde öğrencilerinde her yerde olduğu gibi eksiklikleri var çünkü biz bize benzeriz. Ama şurası da bir gerçek; Burası da Türkiye'nin köşeyi döndüğünü gösteren kurumlardan biridir. Allah uzun ömürler versin diye konuştu.

SANATA GÜVENİN İNSANIN RUHUNU KURTARACAK

Tiyatro ve sinema oyuncusu Zeliha Berksoy öğrencilere açılış dersi verdi. Berksoy, sanatın önemini belirterek, Bu konservatuarda Ankara'nın ruhuyla 1971 yılında kuruldu ve bugüne kadar geldi. 50 sene bir çeyrek asır. ve 1974 yılında benden opera dersi vermem istendi kabul ettim. 1978'de tiyatro bölümünü kurduk. Bu bakımdan tiyatro 5 senedir, opera 7-8 senedir ondan sonrası da devam etti. Sanatçıların hepsi ayrıdır o başka bir şey. Operanın teknik tarafı daha zordur. Bu bakımdan sanata güvenin insanın ruhunu kurtaracak yegane şeyin sanat olduğunu düşünüyorum. Son 30 yıldır ekonomik nedenlerden dolayı dünyada gençler hırçınlaştı, birbirlerini kırıyorlar ama bunların hepsinin ilacı sanattır dedi.

EDİP CANSEVER'İN KÜTÜPHANESİ ÜNİVERSİTEMİZE BAĞIŞLANDI

Rektör Prof. Dr. Handan İnci Elçi üniversitenin mimarlık fakültesinin de depreme dayanıklı şekilde restore edileceğini belirterek, Deprem güçlendirme nedeniyle mevcut yerlerinde ders yapamayan bütün öğrencilere fiziki mekan sağladık. Bu nedenle bugün içinde bulunduğumuz mekanın anlamı bizim için çok büyük. İstanbul'un kalbinden ayrılmadan 24 dönümü daha üniversitemize kattık. 1999 depreminden bu yana ciddi bir işlem görmemiş artık kırmızı alarm vermiş mimarlık fakültemiz için deprem güçlendirme işlemini başlattık. Fakültemize yaz aylarının başında yerleşmiş olacağız. Fındıklı rıhtımının yeniden düzenlenmesi için öğrencilerimiz arasında bir fikir yarışması düzenledik. Bu çalışma da mimarlık fakültesine paralel olarak tamamlanacaktır. Sayın Ömer Cansever'e edebiyatçı olarak teşekkür ediyoruz babası Edip Cansever'in kütüphanesini kütüphanemize bağışlamıştır diye konuştu.