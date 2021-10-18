Üye Girişi
MİMAR SİNAN ÜNİVERSİTESİ'NDE AKADEMİK YIL AÇILIŞI - Son Dakika

MİMAR SİNAN ÜNİVERSİTESİ'NDE AKADEMİK YIL AÇILIŞI

18.10.2021 16:02

Mimar Sinan Üniversitesi'nin 2021-2022 Akademik Yıl Açılış Töreni gerçekleşti.

Mimar Sinan Üniversitesi'nin 2021-2022 Akademik Yıl Açılış Töreni gerçekleşti. Dolmabahçe Yerleşkesi ile 24 dönümlük daha alan eklenen üniversitenin açılış töreninde tiyatro ve sinema oyuncusu Zeliha Berksoy açılış dersi verdi. Törende konuşan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, öğrencilere staj imkanı sağlayacağını açıkladı.

Mimar Sinan Üniversitesi'nin Beşiktaş'ta bulunan Dolmabahçe Yerleşkesi'nde 2021-2022 Akademik Yıl Açılış Töreni gerçekleşti. Dolmabahçe Yerleşkesi ile birlikte 24 dönüm daha alan üniversiteye kazandırıldı. Açılış töreni de bu sebeple Dolmabahçe Yerleşkesi'nde yapıldı. Törene İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İlber Ortaylı ve gazeteci yazar Doğan Hızlan da katıldı. Programda tiyatro ve sinema oyuncusu Zeliha Berksoy açılış dersi verdi. MSGSÜ Akademi Orkestrası ve İstanbul Devlet Konservatuarı Senfoni Orkestrası konser gerçekleştirdi.

ÖĞRENCİLERE STAJ İMKANI SAĞLAYACAĞIZ

Açılış töreninde konuşan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, öğrencilere staj imkanı sağlayacağını belirterek, Kurulduğu günden bugüne üniversitemiz sadece İstanbulumuzun değil ülkemizin sanat, mimarlık ve tasarım konularındaki en köklü üniversitesi olma özelliğini sürdürmeye devam edecektir. Bu içinde bulunduğumuz bu güzel üniversitenin bu yeni topraklarında gördüğünüz ne kadar tarihi eser varsa bunların tamamının restorasyon projesini yine bu üniversite yapacak. Kurula beraber arz edeceğiz sonra İstanbul Valiliği olarak sizlerle beraber buranın restorasyonunda da staj yapacaksınız beraber çalışacağız. En güzel şekilde Dolmabahçe'ye komşu olan bu güzel mekanı bu üniversiteye yaraşır hale getireceğiz dedi

MİMAR SİNAN ÜNİVERSİTESİ'NDE AKADEMİK YIL AÇILIŞI

Rojda ALTINTAŞ - Ömer HASAR İstanbul (DHA)

Mimar Sinan Üniversitesi'nin 2021-2022 Akademik Yıl Açılış Töreni gerçekleşti. Dolmabahçe Yerleşkesi ile 24 dönümlük daha alan eklenen üniversitenin açılış töreninde tiyatro ve sinema oyuncusu Zeliha Berksoy açılış dersi verdi. Törende konuşan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, öğrencilere staj imkanı sağlayacağını açıkladı.

Mimar Sinan Üniversitesi'nin Beşiktaş'ta bulunan Dolmabahçe Yerleşkesi'nde 2021-2022 Akademik Yıl Açılış Töreni gerçekleşti. Dolmabahçe Yerleşkesi ile birlikte 24 dönüm daha alan üniversiteye kazandırıldı. Açılış töreni de bu sebeple Dolmabahçe Yerleşkesi'nde yapıldı. Törene İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İlber Ortaylı ve gazeteci yazar Doğan Hızlan da katıldı. Programda tiyatro ve sinema oyuncusu Zeliha Berksoy açılış dersi verdi. MSGSÜ Akademi Orkestrası ve İstanbul Devlet Konservatuarı Senfoni Orkestrası konser gerçekleştirdi.

ÖĞRENCİLERE STAJ İMKANI SAĞLAYACAĞIZ

Açılış töreninde konuşan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, öğrencilere staj imkanı sağlayacağını belirterek, Kurulduğu günden bugüne üniversitemiz sadece İstanbulumuzun değil ülkemizin sanat, mimarlık ve tasarım konularındaki en köklü üniversitesi olma özelliğini sürdürmeye devam edecektir. Bu içinde bulunduğumuz bu güzel üniversitenin bu yeni topraklarında gördüğünüz ne kadar tarihi eser varsa bunların tamamının restorasyon projesini yine bu üniversite yapacak. Kurula beraber arz edeceğiz sonra İstanbul Valiliği olarak sizlerle beraber buranın restorasyonunda da staj yapacaksınız beraber çalışacağız. En güzel şekilde Dolmabahçe'ye komşu olan bu güzel mekanı bu üniversiteye yaraşır hale getireceğiz dedi

BURASI TÜRKİYE'NİN KÖŞEYİ DÖNDÜĞÜNÜ GÖSTEREN KURUMDUR

Prof. Dr. İlber Ortaylı Mimar Sinan'ı anlatarak üniversitenin öneminden bahsetti. Ortaylı, Mimar Sinan Türkiye'nin büyük dahisidir. Artık o güne geldik ki paranın üstünden resmi kalktı. Bir de bir sürü ecnebiler soruyor. 'Mimar Sinan'ın burada resmi vardı neden yeniden basmıyorsunuz' diye. Merkez Bankası'na ihtar ederiz. Türk banknotlarının üzerinde kimin resmi olacağı buradan anlaşılıyor. İnsanlar bu ülkeyi gezdikçe bu ülkenin aslında büyük sanatçıları olduğunu anlıyor. Mimar Sinan Üniversitesi'de onlardan biri. Bu kurumunda her kurum gibi eksiklikleri var kurumu yönetenlerinde öğrencilerinde her yerde olduğu gibi eksiklikleri var çünkü biz bize benzeriz. Ama şurası da bir gerçek; Burası da Türkiye'nin köşeyi döndüğünü gösteren kurumlardan biridir. Allah uzun ömürler versin diye konuştu.

SANATA GÜVENİN İNSANIN RUHUNU KURTARACAK

Tiyatro ve sinema oyuncusu Zeliha Berksoy öğrencilere açılış dersi verdi. Berksoy, sanatın önemini belirterek, Bu konservatuarda Ankara'nın ruhuyla 1971 yılında kuruldu ve bugüne kadar geldi. 50 sene bir çeyrek asır. ve 1974 yılında benden opera dersi vermem istendi kabul ettim. 1978'de tiyatro bölümünü kurduk. Bu bakımdan tiyatro 5 senedir, opera 7-8 senedir ondan sonrası da devam etti. Sanatçıların hepsi ayrıdır o başka bir şey. Operanın teknik tarafı daha zordur. Bu bakımdan sanata güvenin insanın ruhunu kurtaracak yegane şeyin sanat olduğunu düşünüyorum. Son 30 yıldır ekonomik nedenlerden dolayı dünyada gençler hırçınlaştı, birbirlerini kırıyorlar ama bunların hepsinin ilacı sanattır dedi.

EDİP CANSEVER'İN KÜTÜPHANESİ ÜNİVERSİTEMİZE BAĞIŞLANDI

Rektör Prof. Dr. Handan İnci Elçi üniversitenin mimarlık fakültesinin de depreme dayanıklı şekilde restore edileceğini belirterek, Deprem güçlendirme nedeniyle mevcut yerlerinde ders yapamayan bütün öğrencilere fiziki mekan sağladık. Bu nedenle bugün içinde bulunduğumuz mekanın anlamı bizim için çok büyük. İstanbul'un kalbinden ayrılmadan 24 dönümü daha üniversitemize kattık. 1999 depreminden bu yana ciddi bir işlem görmemiş artık kırmızı alarm vermiş mimarlık fakültemiz için deprem güçlendirme işlemini başlattık. Fakültemize yaz aylarının başında yerleşmiş olacağız. Fındıklı rıhtımının yeniden düzenlenmesi için öğrencilerimiz arasında bir fikir yarışması düzenledik. Bu çalışma da mimarlık fakültesine paralel olarak tamamlanacaktır. Sayın Ömer Cansever'e edebiyatçı olarak teşekkür ediyoruz babası Edip Cansever'in kütüphanesini kütüphanemize bağışlamıştır diye konuştu.

MİMAR SİNAN ÜNİVERSİTESİ'NDE AKADEMİK YIL AÇILIŞI
MİMAR SİNAN ÜNİVERSİTESİ'NDE AKADEMİK YIL AÇILIŞI
MİMAR SİNAN ÜNİVERSİTESİ'NDE AKADEMİK YIL AÇILIŞI
MİMAR SİNAN ÜNİVERSİTESİ'NDE AKADEMİK YIL AÇILIŞI

Mimar Sinan Üniversitesi, Açılış Töreni, Mimar Sinan, Tiyatro, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MİMAR SİNAN ÜNİVERSİTESİ'NDE AKADEMİK YIL AÇILIŞI - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Böyle baba olmaz olsun! İstediği kişiyle evlenmeyen kızı yüzünden evi yaktı, 7 kişi öldü 16:19 Böyle baba olmaz olsun! İstediği kişiyle evlenmeyen kızı yüzünden evi yaktı, 7 kişi öldü 2022 asgari ücret zammı için sendikalar taleplerini açıklamaya başladı 16:10 2022 asgari ücret zammı için sendikalar taleplerini açıklamaya başladı Okan Kurt'un mekanda alıkonulduğu kavganın detayları ortaya çıktı 16:07 Okan Kurt'un mekanda alıkonulduğu kavganın detayları ortaya çıktı
Rusya, NATO'daki misyonlarını rafa kaldırdı 16:02 Rusya, NATO'daki misyonlarını rafa kaldırdı Sevgilisinin fuhuşa zorlayıp, öldürdüğü Özler Yörük'ün cinayetiyle ilgili şaşkınlık yaratan sözler: İtiraf edip, sonra şaka dedi 15:43 Sevgilisinin fuhuşa zorlayıp, öldürdüğü Özler Yörük'ün cinayetiyle ilgili şaşkınlık yaratan sözler: İtiraf edip, sonra şaka dedi 5 öğrencinin öldüğü servis kazası sonrası ilçe milli eğitim ile okul müdürü görevden alındı 15:30 5 öğrencinin öldüğü servis kazası sonrası ilçe milli eğitim ile okul müdürü görevden alındı
Son Dakika: Eski ABD Dışişleri Bakanı Colin Powell, koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdi 15:22 Son Dakika: Eski ABD Dışişleri Bakanı Colin Powell, koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdi Başka hastanın iğnesi yapılan kadın, yaşamını yitirdi! Doktor hemşireyi, hemşire ise doktoru suçladı 14:33 Başka hastanın iğnesi yapılan kadın, yaşamını yitirdi! Doktor hemşireyi, hemşire ise doktoru suçladı

Son Dakika Haberleri
16:11 Aracıyla sevgilisinin başını ezen genç kadının hız videoları ortaya çıktı
16:10 2022 asgari ücret zammı için sendikalar taleplerini açıklamaya başladı
16:07 Okan Kurt'un mekanda alıkonulduğu kavganın detayları ortaya çıktı
16:06 Anne ve çocuk marketin önündeki tezgahtan nar ve üzüm çaldı
15:56 'Ne içiyorsun Rasim?' dedi, bardağı boşalttı! Stüdyodakileri şaşırtan sözler
15:55 Son dakika ekonomi haberleri! Güncel ekonomi gelişmeleri
15:37 Kılıçdaroğlu'nun "bürokrat" açıklamasına Fuat Oktay'dan tepki: Vatandaşlarımızı tehdit edenler hakkında suç duyurusunda bulunuyorum
15:36 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri
15:31 Türkiye ve Angola, karşılıklı olarak vizeyi kaldırdı
15:30 5 öğrencinin öldüğü servis kazası sonrası ilçe milli eğitim ile okul müdürü görevden alındı
Sergen Yalçın, Sporting maçının kadrosunu paylaştı! Taraftarların beklediği müjde geldi Sergen Yalçın, Sporting maçının kadrosunu paylaştı! Taraftarların beklediği müjde geldi         
16:26
Aracıyla sevgilisinin başını ezen genç kadının hız videoları ortaya çıktı Aracıyla sevgilisinin başını ezen genç kadının hız videoları ortaya çıktı         
16:11
İki çocuk arasında tartışma çıktı! Çocuklardan biri, kalbinden bıçaklandı İki çocuk arasında tartışma çıktı! Çocuklardan biri, kalbinden bıçaklandı         
16:10
Anne ve çocuk marketin önündeki tezgahtan nar ve üzüm çaldı Anne ve çocuk marketin önündeki tezgahtan nar ve üzüm çaldı         
16:07
'Ne içiyorsun Rasim?' dedi, bardağı boşalttı! Stüdyodakileri şaşırtan sözler 'Ne içiyorsun Rasim?' dedi, bardağı boşalttı! Stüdyodakileri şaşırtan sözler         
15:57
Türkiye ve Angola, karşılıklı olarak vizeyi kaldırdı Türkiye ve Angola, karşılıklı olarak vizeyi kaldırdı         
15:31
WhatsApp, merakla beklenen özelliğini devreye soktu! Mesajlar sır gibi saklanacak WhatsApp, merakla beklenen özelliğini devreye soktu! Mesajlar sır gibi saklanacak         
15:24
Mısır üreticisi bayram ediyor! Ton fiyatı 1.500'den 2.600 liraya yükseldi Mısır üreticisi bayram ediyor! Ton fiyatı 1.500'den 2.600 liraya yükseldi         
14:53
Bikinili fotoğrafını paylaşan İrem Derici'ye erkek takipçisinden dikkat çeken yorum: Birinci sınıf silikon Bikinili fotoğrafını paylaşan İrem Derici'ye erkek takipçisinden dikkat çeken yorum: Birinci sınıf silikon         
14:24
Bu balı toplamak için 150 metre yükseğe tırmanıyor, kilosu bin lira! Cumhurbaşkanı'na hediye edecek Bu balı toplamak için 150 metre yükseğe tırmanıyor, kilosu bin lira! Cumhurbaşkanı'na hediye edecek         
14:19
Son Dakika! Selçuk Bayraktar'dan yaşamını yitiren babası Özdemir Bayraktar'a duygusal veda: Rehberim Hakk'ın rahmetine yürüdü Son Dakika! Selçuk Bayraktar'dan yaşamını yitiren babası Özdemir Bayraktar'a duygusal veda: Rehberim Hakk'ın rahmetine yürüdü         
13:57
Son Dakika! Selçuk Bayraktar'ın babası, BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar yaşamını yitirdi Son Dakika! Selçuk Bayraktar'ın babası, BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar yaşamını yitirdi         
12:57
Aynı evde yaşadığı müstakbel damadıyla birliktelik yaşayan kadın, evlilik kararı aldı Aynı evde yaşadığı müstakbel damadıyla birliktelik yaşayan kadın, evlilik kararı aldı         
12:43
Sosyal medya fenomeni Ata Benli, Survivor 2022 All Star'ın kadrosunu ifşa etti Sosyal medya fenomeni Ata Benli, Survivor 2022 All Star'ın kadrosunu ifşa etti         
11:23
Vatandaşın merakla beklediği zam haberi! Asgari ücretin 2022'de 3 bin 447 liraya çıkması bekleniyor Vatandaşın merakla beklediği zam haberi! Asgari ücretin 2022'de 3 bin 447 liraya çıkması bekleniyor         
11:19
Kalp krizi geçirdiği sanılıp iki kez anjiyo yapıldı, gerçek başka çıktı Kalp krizi geçirdiği sanılıp iki kez anjiyo yapıldı, gerçek başka çıktı         
10:28
Okan Kurt'un alıkonulduğu kavgada Baba Abdi Kurt'un aracı parçalanmış Okan Kurt'un alıkonulduğu kavgada Baba Abdi Kurt'un aracı parçalanmış         
09:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2021 16:31:21. #1.11#
SON DAKİKA: MİMAR SİNAN ÜNİVERSİTESİ'NDE AKADEMİK YIL AÇILIŞI - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement