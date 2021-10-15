Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi'ne yeni bağlantı yolu tamamlandı - Son Dakika

Kayseri'de Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi'ni (OSB), Kayseri- Malatya yoluna bağlayan yeni yolda çalışmaların tamamlandığı bildirildi.

Melikgazi Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 20 metre genişliğindeki yeni bağlantı yolu hizmete açıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi'nin genelinde asfalt serim, yol genişletme ve kaldırım bakım onarım çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Kamyon ve tır taşımacılığını tamamen bu yol üzerinden sağlayarak, trafikte büyük bir rahatlama sağlayacağız. Melikgazi Belediyesi olarak ulaşım konusunda çok güzel hizmetler yapıyoruz. Yaz boyunca burada kayaları kırarak büyük mücadele verdik ve sonunda da yolumuzu tamamlayarak hizmete açtık. Özellikle ağır tonajlı kamyonların, tırların Mimarsinan OSB'nin, mahallenin içerisine girmeden Malatya yoluna ulaşmasını sağlamak üzere uzun bir yolu hazırlamış olduk. Bu yeni yolumuzda çevre düzenlemesi ve ağaçlandırma da yaptık. Kayseri'de nitelikli bir yol ortaya çıktı. Hem OSB'ye hem de Mimarsinanlı vatandaşlarımıza çok güzel bir hizmet oldu."