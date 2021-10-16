Üye Girişi
MİNİBÜSÇÜLERİN KAHYA İSYANI - Son Dakika

MİNİBÜSÇÜLERİN KAHYA İSYANI

16.10.2021 12:03

Haber-Kamera: Gamze ŞİMŞEK-Ramazan EĞRİ/ İSTANBUL DHA - SULTANBEYLİ-Kartal minibüs hattında çalışan sürücü ve araç sahipleri, duraklardaki kahyaların, çalışmalarını zorlaştırdıkları gerekçesiyle Kartal İBB Ek binası önünde toplanarak basın açıklaması yaptı.

Haber-Kamera: Gamze ŞİMŞEK-Ramazan EĞRİ/ İSTANBUL DHA - SULTANBEYLİ-Kartal minibüs hattında çalışan sürücü ve araç sahipleri, duraklardaki kahyaların, çalışmalarını zorlaştırdıkları gerekçesiyle Kartal İBB Ek binası önünde toplanarak basın açıklaması yaptı.

İstanbul Anadolu Yakası'nda Sultanbeyli-Kartal hattında çalışan minibüs sürücüleri ve araç sahipleri, akşam saatlerinde Kartal İBB Ek Hizmet Binası önünde toplandı. Minibüs sahipleri ve sürücüleri, duraklardaki kahyaların, güzergahtaki farklı araçlara yolcu verdiklerini, Sultanbeyli-Kartal hattında çalışan minibüslere ise yolcu vermediklerini öne sürdü. Araç sahipleri, bazı kahyaların ise minibüslerden para alamayınca araçlara zarar verdiklerini iddia etti. Araç sahibi ve şoförler, yaşadıkları soruna çözüm bulunmasını istedi. Polis ekipleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için güvenlik önlemi aldı. Gruptakiler basın açıklamalarının ardından dağıldı.

"PARA VERMEDİĞİN ZAMAN DARP EDİYORLAR. BENİM ARABAMA ZARAR VERDİLER"

Minibüs sahibi Kadri Erol, "Biz yıllardan beri bu kahya sorununu çekiyoruz. Şoför arkadaşlarımız çalışmak istemiyorlar. Biz bu dertten kurtulmak istiyoruz. Kahyalar, şoförler para vermediği zaman şoförlerin karşısına geçerek tacizde bulunuyorlar. Para vermediğin zaman darbediyorlar. Benim arabama zarar verdiler. Sopalarla arabama vurdular. Emniyetten çağırdılar ifademizi aldılar. Bize diyorlar ki, bize gösterin. Biz nasıl gösterelim zaten can güvenliğimiz yok. İstanbul Belediyesi buna bir el atsın. Akbile geçmek istiyoruz." dedi.

MİNİBÜSÇÜLERİN KAHYA İSYANI
MİNİBÜSÇÜLERİN KAHYA İSYANI
MİNİBÜSÇÜLERİN KAHYA İSYANI
MİNİBÜSÇÜLERİN KAHYA İSYANI
MİNİBÜSÇÜLERİN KAHYA İSYANI

istanbul büyükşehir belediyesi, İstanbul, Minibüs, Tragger, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MİNİBÜSÇÜLERİN KAHYA İSYANI - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son dakika! Ticaret Bakanı Muş: Dün bir günde 1,5 milyar dolarlık ihracat yaptık 12:03 Son dakika! Ticaret Bakanı Muş: Dün bir günde 1,5 milyar dolarlık ihracat yaptık Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kasımpaşa'dan tanıdığı esnafı görünce konvoyunu durdurdu 11:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kasımpaşa'dan tanıdığı esnafı görünce konvoyunu durdurdu DHKP/C'nin korkunç planı deşifre oldu! Devlet görevlilerini rehin alıp kaos çıkarmak istemişler 11:32 DHKP/C'nin korkunç planı deşifre oldu! Devlet görevlilerini rehin alıp kaos çıkarmak istemişler
Üniversite bu olayla çalkalanıyor! Öğrencilerin göğüslerine bakan akademisyen görevden alındı 11:21 Üniversite bu olayla çalkalanıyor! Öğrencilerin göğüslerine bakan akademisyen görevden alındı Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı'dan İBB'ye bitmeyen yol tepkisi: Allah rızası için bitirin, vatandaş bizden biliyor 11:12 Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı'dan İBB'ye bitmeyen yol tepkisi: Allah rızası için bitirin, vatandaş bizden biliyor İzmir'deki vahşi cinayette katil eski sevgili çıktı! Kaynar suyla işkence yapıp, boğarak öldürdükten sonra ormanda yakmışlar 11:04 İzmir'deki vahşi cinayette katil eski sevgili çıktı! Kaynar suyla işkence yapıp, boğarak öldürdükten sonra ormanda yakmışlar
Öğrencisini azarlayıp tehdit eden öğretmenin görev yeri değiştirildi 10:51 Öğrencisini azarlayıp tehdit eden öğretmenin görev yeri değiştirildi Burak Özçivit hakkında set çalışanlarına hakaret ettiği iddiasıyla soruşturma 10:37 Burak Özçivit hakkında set çalışanlarına hakaret ettiği iddiasıyla soruşturma

Son Dakika Haberleri
12:03 Son dakika! Ticaret Bakanı Muş: Dün bir günde 1,5 milyar dolarlık ihracat yaptık
12:02 Fenerbahçe maçında yapılanları Drogba yıllar sonra itiraf etti
11:07 Adana'da silahlı çatışma! O anlar saniye saniye kamerada
11:06 Baba Çalhanoğlu, 7 hafta sonunda istifa etti
10:51 Duyanların içini ürperten gizemli obruk derinleşmeye başladı
10:51 Öğrencisini azarlayıp tehdit eden öğretmenin görev yeri değiştirildi
10:43 "İzban kekosu" denilerek aşağılanan genç Kim Milyoner İster programına katıldı
10:42 Galatasaray'da Kerem depremi! 9 milyon sözleşmeyi de reddetti
10:35 Ekonomistler, Merkez Bankası'nın faiz indirimine devam edeceğini tahmin ediyor
10:21 Simpsonlar'ın tüm bölümünü izleyip kehanet bulacak kişi, 65 bin TL maaş alacak
Brezilya'da sudan bir anda fırlayan köpek balığı, yüzen gencin penisini parçaladı Brezilya'da sudan bir anda fırlayan köpek balığı, yüzen gencin penisini parçaladı         
12:19
Fenerbahçe maçında yapılanları Drogba yıllar sonra itiraf etti Fenerbahçe maçında yapılanları Drogba yıllar sonra itiraf etti         
12:02
Avcılar kaza yaptı, bagajdan avlanması yasak kızıl geyik çıktı Avcılar kaza yaptı, bagajdan avlanması yasak kızıl geyik çıktı         
11:47
Merkez Bankası Başkanı'ndan Kılıçdaroğlu'nun 128 milyar dolar sorusuna yanıt: Reel sektörün döviz açığı kapatıldı Merkez Bankası Başkanı'ndan Kılıçdaroğlu'nun 128 milyar dolar sorusuna yanıt: Reel sektörün döviz açığı kapatıldı         
11:26
İnşaat işçisinin saldırısına uğrayan Semiha Yankı, o anları anlattı: Adam terasta üzerimi parçaladı İnşaat işçisinin saldırısına uğrayan Semiha Yankı, o anları anlattı: Adam terasta üzerimi parçaladı         
11:14
Baba Çalhanoğlu, 7 hafta sonunda istifa etti Baba Çalhanoğlu, 7 hafta sonunda istifa etti         
11:06
Duyanların içini ürperten gizemli obruk derinleşmeye başladı Duyanların içini ürperten gizemli obruk derinleşmeye başladı         
10:52
"İzban kekosu" denilerek aşağılanan genç Kim Milyoner İster programına katıldı         
10:44
Taksi filminden etkilendi, hayalini gerçeğe dönüştürdü! Sokakta görenler dönüp bir daha bakıyor Taksi filminden etkilendi, hayalini gerçeğe dönüştürdü! Sokakta görenler dönüp bir daha bakıyor         
10:26
Ebru Akel, programına davet ettiği Op. Dr. Melih Gündüz'le el ele görüntülendi Ebru Akel, programına davet ettiği Op. Dr. Melih Gündüz'le el ele görüntülendi         
10:17
Merkez Bankası'ndaki görüşmesinde yaşananlar! Kavcıoğlu, Kılıçdaroğlu'nun Merkez Bankası'ndaki görüşmesinde yaşananlar! Kavcıoğlu, Kılıçdaroğlu'nun "Müdahale" iddiasına yorum yapmadı         
09:59
Sokakta yerleri süpürürken çanta içinde 500 bin lira bulan işçi polisi aradı, para sahibi işçiye verdiği hediye ile sevindirdi Sokakta yerleri süpürürken çanta içinde 500 bin lira bulan işçi polisi aradı, para sahibi işçiye verdiği hediye ile sevindirdi         
09:55
Metruk evde asılı bulunan Buse Şeyma Erduran, ölmeden önce taksicinin tacizine uğramış: Beni yemek ister misin? Metruk evde asılı bulunan Buse Şeyma Erduran, ölmeden önce taksicinin tacizine uğramış: Beni yemek ister misin?         
09:49
Son dakika! Samsun'da yolcu otobüsü 150 metreden dereye yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var Son dakika! Samsun'da yolcu otobüsü 150 metreden dereye yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var         
09:14
Eski MHP Iğdır Milletvekili Sinan Oğan, Cumhurbaşkanı adayı olacağını açıklayarak tek bir şart koştu Eski MHP Iğdır Milletvekili Sinan Oğan, Cumhurbaşkanı adayı olacağını açıklayarak tek bir şart koştu         
09:04
"Cono Aşireti"ne 500 polisli şafak vakti operasyonu! Koçbaşlarıyla kapıları kırıp çok sayıda kişiyi gözaltına aldılar         
09:02
Sedat Peker'in elebaşı olduğu suç örgütüne yönelik soruşturma tamamlandı Sedat Peker'in elebaşı olduğu suç örgütüne yönelik soruşturma tamamlandı         
08:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2021 12:23:22. #1.12#
SON DAKİKA: MİNİBÜSÇÜLERİN KAHYA İSYANI - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement