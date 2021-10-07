Minibüsteki yolcunun çantasından 30 kilo gümrük kaçağı nargile tütünü çıktı

MARDİN'de yol kontrolü sırasında durdurulan minibüste bir yolcunun çantasında 30 kilo 250 gram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi.

MARDİN'de yol kontrolü sırasında durdurulan minibüste bir yolcunun çantasında 30 kilo 250 gram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi. Midyat İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri, Beyazsu mevkisinde yol kontrol sırasında durdurulan minibüste yolculuk yapan M.Ş.T.'nin tedirgin davranışları üzerine çantasında arama yaptı. Aramada, 121 paket içinde 30 kilo 250 gram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi. Gözaltına alınan M.Ş.T.'nin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.



Güncel, Son Dakika Kaynak: DHA Son Dakika › Güncel › Minibüsteki yolcunun çantasından 30 kilo gümrük kaçağı nargile tütünü çıktı - Son Dakika

Son Dakika

Hemen hemen herkesin yaptığı hata! Kahvaltıdaki bu besinler beyni öldürüyor

Gökhan Çıra ile boşanmasından bahseden Selin Ciğerci, gözyaşlarına hakim olamadı

TBMM'de kabul edilen Paris İklim Anlaşması'na ilişkin kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi

Bülent Ersoy, babasının cenazesinde duygu dolu anlar yaşadı: Babacığım öldü, sol kolum da gitti

Alaattin Çakıcı, yeni mektubunda 3 belediye için hükümete seslendi: CHP'nin yapamadığını yapmanızı talep ediyorum

Yerli otomobil TOGG, piyasaya çıkmadan değişime uğradı

Sosyal medya çalkalanıyor! Herkesin sorduğu tek bir soru var: Josef nerede?

Genç eşinin ihanetiyle yıkılan Sadakatsiz dizisinin Haluk'u Burak Sergen suskunluğunu bozdu