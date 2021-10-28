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Minik Ayşenur'un normalden daha ayrık olan gözleri ameliyatla yaklaştırıldı - Son Dakika

Minik Ayşenur'un normalden daha ayrık olan gözleri ameliyatla yaklaştırıldı

28.10.2021 09:57
Minik Ayşenur'un normalden daha ayrık olan gözleri ameliyatla yaklaştırıldı

Genetik geçişli nadir bir hastalık nedeniyle gözleri normalden daha ayrık olan ve çevrelerinde şekil bozukluğu bulunan 5 yaşındaki Ayşenur Yavuz, Ankara Şehir Hastanesinde yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu.

Genetik geçişli nadir bir hastalık nedeniyle gözleri normalden daha ayrık olan ve çevrelerinde şekil bozukluğu bulunan 5 yaşındaki Ayşenur Yavuz, Ankara Şehir Hastanesinde yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu.

Malatya'da yaşayan Nuriye ve Mustafa Yavuz çiftinin 5 yaşındaki kızları Ayşenur, genetik geçişli bir hastalık nedeniyle normalden daha ayrık gözlerle dünyaya geldi. Kızlarının gözlerinin yaklaştırılması ve şekil bozukluğunun giderilmesi için çeşitli sağlık kuruluşlarına başvuran çifte Sağlık Bakanlığınca yardım edildi.

Bakanlığın devreye girmesiyle Ankara Şehir Hastanesinde, Plastik Cerrahi Kliniği İdari ve Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Ramazan Erkin Ünlü, Op. Dr. Hasan Murat Ergani, Op. Dr. Burak Yaşar ve ekibi tarafından ameliyata alınan Ayşenur'un gözleri olması gereken yere taşındı.

Baba Mustafa Yavuz, kızı Ayşenur'un, gözlerinin olağan dışı görüntüsünden dolayı sokağa çıktığında ve okula gittiğinde dikkat çektiğini belirterek, "Gözleri anormal göründüğü için özellikle küçük çocuklar kızıma tepkiyle yaklaşıyordu. Bu da onu üzüyordu. Kızım ağlayarak eve geliyordu." dedi.

Uzun süredir kızının sorununa çözüm aradıklarını, gittikleri özel hastanelerde kendilerinden ameliyat için yüksek meblağlar istendiğini anlatan Yavuz, "Sağ olsun Sağlık Bakanımız devreye girdi, Bakanımız, devletimiz bize sahip çıktı. Maddi açıdan benim gücümün yetmeyeceği bir operasyonu, burada tek kuruş para vermeden devletimiz, Sağlık Bakanlığımız yaptırdı. Sağlık Bakanımıza ve devletimize çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Ayşenur da ameliyat geçirdiği için mutlu olduğunu ve kendini iyi hissettiği dile getirerek, öğretmenini ve arkadaşlarını özlediğini, Malatya'ya döndüğünde okula ve arkadaşlarının yanına gitmek istediğini söyledi.

"Bu sendrom dünyada dört ailede görülmüş"

Ameliyatı yapan Ankara Şehir Hastanesi Plastik Cerrahi Kliniği İdari ve Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Ramazan Erkin Ünlü de Ayşenur'daki sendromun çok nadir görüldüğünü belirterek, "Bu sendrom dünyada dört ailede görülmüş. Bu sendrom, özellikle hastanın kafa ve yüzündeki şekil bozukluklarıyla karakterize bir hastalık. Hastamızı en çok rahatsız eden şey, burun yapısının olmayışı, gözlerinin normalden çok daha ayrık görünmesiydi." dedi.

Hastanın yüzünün şeklini ameliyatla düzelttiklerini anlatan Ünlü, "Hasta sadece gözlerinin ayrık olmasından değil burnunun da düz olmasından sıkıntılıydı. Hazırlıklarımızı yaptık, hastayı davet ettik, ön tetkikleri istedik. Bu çok zor ameliyatı kendi yöntemimizle yapmayı başardık." ifadelerini kullandı.

Ünlü, bu tip ameliyatların riskli olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Bu tarz ameliyatlarda genelde hastalarda küçük veya büyük ölçekli zararlar meydana gelebiliyor hatta hasta ameliyat masasında kaybedilebiliyor. Hastaya en az zararı vererek hatta hiç zarar vermeyerek ne yapabileceğimize ilişkin şablon hazırladık. Kendi tekniğimizi uygulayarak hastamızın gözleri arasındaki aralığı 6 santimden 3 santime indirdik. Standart tekniklerde 1,5-2 santime kadar yaklaşım söz konusu olurken hastaya hiçbir şekilde zarar vermeden göz kürelerini ve orbital yapıları 3 santim içeriye aldık. Aynı zamanda hastaya burun da yaptık."

Operasyonun yaklaşık 4 saat sürdüğünü belirten Ünlü, ameliyatın ardından kısa bir süre geçmesine karşın hastanın hızla iyileştiğini söyledi.

Prof. Dr. Ünlü, plastik cerrahi alanında yurt dışında uygulanan tüm ameliyatların Türkiye'de de yapılabildiğinin altını çizerek, Ankara Şehir Hastanesinde yüz ve kol nakli ameliyatlarının da başarıyla gerçekleştirildiğini kaydetti.

Ayşenur Yavuz, Plastik, Genetik, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Minik Ayşenur'un normalden daha ayrık olan gözleri ameliyatla yaklaştırıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Minik Ayşenur'un normalden daha ayrık olan gözleri ameliyatla yaklaştırıldı - Son Dakika
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