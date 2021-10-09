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Minik Eymen'in hayatını kaybettiği feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

Minik Eymen'in hayatını kaybettiği feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı

09.10.2021 15:47

Minik Eymen'in hayatını kaybettiği feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı Minik Eymen, halasının arabasının altında metrelerce sürüklenerek hayatını kaybetti İzmir'de Z.A.

Minik Eymen'in hayatını kaybettiği feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Minik Eymen, halasının arabasının altında metrelerce sürüklenerek hayatını kaybetti

İZMİR - İzmir'de Z.A.'nın 8 yaşındaki yeğeninin araçtan indiğini fark etmediğini iddia ettiği bir kaza sonucu, minik çocuğun üzerinden geçerek ölümüne neden olduğu kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Acılı baba Adem Kara ise olayın ardından serbest bırakılan ablasının tutuklanmasını istedi.

1 Ağustos 2020'de İzmir'in Bayraklı ilçesindeki bir rezidansın otoparkında meydana gelen olayda, yaklaşık 3 ay önce annesi vefat eden 8 yaşındaki Kutsal Hazar Eymen Kara, halası Z.A.'nın olay günü karakolda verdiği ifadeye göre; kendisinden köpek isteyen yeğeninin isteğini yerine getirmek üzere evinden para almak için gitti. Bu sırada otoparktaki kasisin üzerinden geçtikten sonra araçta Eymen'in olmadığını fark ettiğini savunan Z.A., arkasına baktığında ise minik çocuğun yerde yattığını gördü.

Olayın ardından hastaneye kaldırılan Kutsal Hazar Eymen Kara, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza anı ortaya çıktı

Minik Eymen'in hayatını kaybettiği acı kazanın görüntüleri ise olaydan yaklaşık 2 ay sonra ortaya çıktı. Otoparktaki güvenlik kamerasıyla saniye saniye kaydedilen görüntülerde; kolu veya giysisi araca takılı halde bir süre sürüklenen Eymen kasisten geçerken düşünce, araç da minik çocuğun üzerinden geçiyor. Eymen'i ezdiğini yaklaşık 20 metre sonra fark eden halası Z.A. ise panikle araçtan iniyor ve yeğeninin başına geliyor. Görüntülerde Z.A.'nın yeğenini kucağına alarak asansöre taşıdığı görülürken, Z.A., görüntülere göre yaklaşık 7 dakikayı panik halinde geçiriyor ve ağır yaralı yeğenini rezidansın lobisine çıkarıyor. Z.A., yeğenini kucağına alarak lobide bir koltuğa otururken, çocuğun durumunu gören bir doktor Eymen'i yere yatırıp kalp masajı yaparak kurtarmaya çalışıyor.

"Kamera kayıtları istememe rağmen bana vermemişlerdi"

Z.A.'nın kardeşi olan acılı baba Adem Kara ise olayın, ablasının ifadesinde belirttiği gibi olmadığını söyledi. Olay esnasında orada olmadığını ifade eden baba Adem Kara, "Olay ablamın, oğlumu arabadan indirip hızlı bir şekilde gaza basması ve oğlumun sürükleyerek metrelerce sonra ezmesiyle gerçekleşiyor. Oğlumu ezdikten 20 metre sonra durup iç kanama riski olan oğlumu kucaklayıp arabanın içerisinde yaklaşık 10 dakika bekliyor. Sonra asansöre götürüp asansörün önünde düşürüp beyin kanaması geçirmesine sebep oluyor oğlumun. Biz bu olayları ilk başında görmemiştik. Kamera kayıtları istememe rağmen bana vermemişlerdi. Ben kamera kayıtlarını sonradan izledim ve olayın gerçek yüzünü öğrenip ablamdan şikayetçi oldum. Bana anlatılanlar, oğlumun arabanın arka kapısından düştüğü ve ablamın o anda durduğuydu ama olaylar tamamen ters yönde olmuş" dedi.

"Ailem bile ablamı korumaya çalışmış"

Güvenlik kamerası kayıtlarını izlerken oğlunun aracın altına girdiği anı izleyemediğini ifade eden acılı baba, "Sürükleme halini izledim. Ondan sonra zaten kendimi çok kötü hissettim. Neden ilk başta şikayetçi olmadım diye kendime kızdım. Görüntüleri gördükten sonra avukatımla birlikte direkt adliyeye gidip ablamdan şikayetçi oldum. Ablam ve ailem, oğlumun arabanın arka koltuğundan kafa üstü düşüp o yüzden beyin kanaması geçirdiği söylediler. Ben de onlara inanarak ilk başta şikayetçi olmadım" diye konuştu.

Ablasının avukatının, olaydan 5 gün sonra kamera kayıtlarına ulaştığını öğrendiğini söyleyen Adem Kara, "Tamamen her şeyi planlamışlar. Ablamı bu olaydan nasıl zararsız çıkaracaklarını hesaplamışlar. Bu olayda bir çocuk öldü. Benim oğlum öldü. Ailem bile ablamı korumaya çalışmış. Ben sadece adaletin tecelli etmesini istiyorum. Bir an önce yakalanarak cezaevine gönderilmesini istiyorum. Bir önce en büyük ceza neyse onu almasını istiyorum. Normalde benim oğlum annesinin ölümünden sonra tek başına tuvalete bile giremeyen bir çocuktu. O çocuğu otoparkta neden arabadan indirip gaza basıp oğlumu metrelerce sürükledi? Ne yapmaya çalıştığını anlamış değilim" dedi.

Ablasının bir hemşire olup, sağlık kuruluşu işlettiğini de belirten Adem Kara, buna rağmen bir sağlıkçının yapmayacağı hatalı müdahaleleri yaparak zaten ağır yaralı olan çocuğuna daha çok zarar verdiğini de söyledi.

Adem Kara, Tragger, İzmir, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Minik Eymen'in hayatını kaybettiği feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Minik Eymen'in hayatını kaybettiği feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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