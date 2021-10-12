Minik Öğrencilerin Pati Park Keyfi - Son Dakika

BAŞKAN SERKAN ACAR'DAN MİNİK ÖĞRENCİLERE PATİ PARK SÜRPRİZİ

Aliağa Anaokulu öğrencileri 'Dünya Hayvanları Koruma Günü' etkinlikleri kapsamında Pati Park'ı ziyaret etti. Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Pati Park'ta öğrencileri karşılayarak sürpriz yaptı. Başkan Serkan Acar, sevimli dostlarla bir araya gelmenin heyecanını yaşayan miniklerin mutluluğuna da ortak oldu.

Sevimli dostlarla keyifli anlar yaşayan minik öğrenciler daha sonra öğretmenleri ve belediye veterinerlik ekipleri eşliğinde Aliağa Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi Pati Park'ı gezdi. Ziyaret sonrasında öğrencilere süt ve kek ikram edildi.

VETERİNER HEKİM MUSTAFA GÜÇLÜ: "MİNİK ÖĞRENCİLERİMİZE HAYVAN SEVGİSİNİ AŞILIYORUZ"

Öğrencileri sevimli dostlarla bir araya getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Aliağa Belediyesi Veteriner Hekimi Mustafa Güçlü, " Minik öğrencilerimiz '4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü' münasebetiyle Pati Parkımıza ziyaretlerini sürdürüyor. Mimiklerimizi burada ağırlamaktan büyük keyif alıyoruz. Sevimli dostlarla bir araya gelen çocuklar burada Pati Park'ın tadını çıkarıyor. Aynı zamanda sevimli dostlarla keyifli anlar yaşıyorlar. Minik öğrencilerimize hem hayvan sevgisini aşılamaya çalışıyoruz hem de Pati Parkımızı tanıtıyoruz" dedi.