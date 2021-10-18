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Minik Sude yaralı bulduğu köpek ile 7 yavrusuna özenle bakıyor - Son Dakika

Minik Sude yaralı bulduğu köpek ile 7 yavrusuna özenle bakıyor

18.10.2021 10:59

Elazığ'ın Ağın ilçesinde 8 yaşındaki ilkokul öğrencisi Sude Gündüz, yaralı ve bitkin halde bulup sahiplendiği köpek ile 7 yavrusuna özenle bakıyor.

Elazığ'ın Ağın ilçesinde 8 yaşındaki ilkokul öğrencisi Sude Gündüz, yaralı ve bitkin halde bulup sahiplendiği köpek ile 7 yavrusuna özenle bakıyor.

Vahdet ve Sevgi Gündüz çiftinin kızları Sude, yaklaşık bir ay önce okuldan dönerken evlerinin yakınlarında köpeklerin saldırısı sonucu yaralanan ve bitkin düşen bir köpeğe rastladı.

Köpeği evden götürdüğü ekmek ve yemek artıklarıyla besleyen Sude, bir süre sonra kendisini takip eden ve evlerinin önünde ayrılmayan hayvanı sahiplenmeye karar verdi.

Anne ve babasını da ikna eden Sude, evlerinin bahçesinde özenle bakıp beslediği köpeğe, "Fındık" adını verdi. Sude, Fındık'ın birkaç gün sonra 7 yavru doğurmasıyla büyük bir sürpriz yaşadı.

Fındık ve yavrularına ailesinin de desteğiyle özenle bakan Sude, yavru köpekleri mama ve biberonla süt vererek besliyor.

Köpeklere, gündüz evlerinin bahçesinde tahtadan yaptıkları alanda, gece de babasının atölyesinde barınma imkanı sunan Sude, hayvanseverliği ve duyarlılığı ile takdir görüyor.

"Okuldan eve gelince onlara bakıyorum"

Sude Gündüz, AA muhabirine, fındık ve yavrularını çok sevdiğini, onlarla ilgilenmeye başladıktan sonra kendisini daha mutlu hissettiğini söyledi.

Fındık ve yavrularını ailenin bir parçası olarak gördüğünü ifade eden Gündüz, "Fındık yavrulayınca çok sevindim, 8 köpeğim olmuştu, çok tatlılardı. Annem ve babam yavruları da sahiplenmemi kabul etti. Bu beni çok daha mutlu etti." dedi.

Gündüz, derslerini yaptıktan sonra arta kalan zamanını Fındık ve yavrularına bakarak geçirdiğini aktararak, "Okuldan eve gelince onlara bakıyorum. Onlara yemek ve mama veriyorum, biberonla yavrulara süt içiriyorum, yerlerini temizliyorum. Onları çok seviyorum. Ben bir yere gidince Fındık da peşimden geliyor. O da beni çok seviyor. Yavrularıyla ilgilenmem konusunda Fındık bana çok güveniyor." diye konuştu.

"Kızımızı hayvan sevgisinden dolayı kutluyoruz"

Anne Sevgi Gündüz de Sude ve 3 yaşındaki oğlu için Fındık ve yavrularının neşe kaynağı olduğunu, onlarla vakit geçirmekten büyük keyif aldıklarını belirtti.

Sude'nin Fındık ve yavrularına adete anne şefkati ile yaklaştığını ve sevgiyle baktığını dile getiren anne Gündüz, "Sude okuldan gelir gelmez hemen heyecanla yavruların yanına gidiyor. Fındık ile yavruları önce seviyor, sonra bakımlarını yapıyor, yavrulara annelerinin sütü yetmediği için biberonla süt ile mama veriyor, suları azalmışsa su takviyesi yapıyor. Onlara heyecanla bakıyor." ifadelerini kullandı.

Gündüz, kızlarına hep iyi insanı olmayı aşılamaya çalıştıklarını, kızlarının yaralı ve bitkin halde bulduğu köpeği sahiplenmek istemesini hem kendilerinin hem de çevredekilerin takdirle karşıladığını aktardı.

Sude'ye Fındık ve yavrularının bakımında destek olduklarını anlatan Gündüz, "Sude'nin göstermiş olduğu duyarlılıktan dolayı çok mutlu olduk. Köpeği görür görmez elinden geldiği kadar merhametli şekilde bakmaya başladı. Hayvanları yaralayan, onlara eziyet eden insanları da görüyoruz. Kızımızı hayvan sevgisinden dolayı kutluyoruz." dedi.

Minik Sude yaralı bulduğu köpek ile 7 yavrusuna özenle bakıyor
Minik Sude yaralı bulduğu köpek ile 7 yavrusuna özenle bakıyor
Minik Sude yaralı bulduğu köpek ile 7 yavrusuna özenle bakıyor
Minik Sude yaralı bulduğu köpek ile 7 yavrusuna özenle bakıyor

Elazığ, Fındık, Köpek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Minik Sude yaralı bulduğu köpek ile 7 yavrusuna özenle bakıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Minik Sude yaralı bulduğu köpek ile 7 yavrusuna özenle bakıyor - Son Dakika
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