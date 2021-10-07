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Minikler polis kıyafeti giydi, trafik eğitimi aldı - Son Dakika

Minikler polis kıyafeti giydi, trafik eğitimi aldı

07.10.2021 19:18

Minikler polis kıyafeti giydi, trafik eğitimi aldı Samsun İlkadım Belediyesi'nin okul bahçesine kurduğu seyyar trafik eğitim parkurunda Samsun Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü eğitici personeli öğrencilere trafik eğitimi verdi.

Minikler polis kıyafeti giydi, trafik eğitimi aldı

SAMSUN - Samsun İlkadım Belediyesi'nin okul bahçesine kurduğu seyyar trafik eğitim parkurunda Samsun Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü eğitici personeli öğrencilere trafik eğitimi verdi. Polis şapkası ve yeleği giyen minikler hem eğlendi hem öğrendi.

Samsun İlkadım ilçesinde bulunan 100. Yıl Milli Mücadele İlkokulu bahçesine İlkadım Belediyesi ve Samsun Emniyet Müdürlüğü iş birliğiyle yaya ve okul geçitleri, kavşaklar, trafik levhaları ve ışıklı sinyalizasyon işaretleri bulunan Trafik Eğitim Halısı kuruldu. Etkinlik ile trafik polisi gibi giyinen öğrencilere trafik kültürünün kazandırılması, öğrendikleri teorik trafik bilgilerini uygulama fırsatı verilmesi ve okul dışında her an karşı karşıya kalınan trafik ortamını sağlamak amaçlandı. Okullarda kullanılacak olması yönüyle ilk olma özelliği gösteren Trafik Eğitim Halısında çocuklar eğlenerek vakit geçirirken, aynı zamanda da öğrendiler.

Eğitim hakkında bilgi veren İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Şu anda küçük çocuklarımıza trafik bilincini kazandırmak için seyyar trafik parkımızı okulun bahçesine taşıdık. Bizim aynı zamanda seyyar olan bir trafik eğitim parkımız var. Biz buradan küçük yaşta küçük çocuklarımıza trafik bilinci vererek onların büyüdüğünde trafik bilinçli insan olarak hayatlarını sürdürmesi, trafik kurallarına dikkat ederek hayatlarını idame ettirilmesine katkı veriyoruz. Örneğin bir eve gidiyoruz. Çocuk bizi tanıyor. Babası bize, 'arabaya bindiğimde çocuk bana 'baba kemeri bağladın mı, sağ sola baktın hareket ettin mi' diye soru sorarak bize sıkıştırıyor' diyor. Burada da anlaşılıyor ki küçük yaştaki çocuğumuza eğer kafasına biz bunu yerleştirirsek büyüdüğünde kendisinin de uygulaması kolay olacak. Hem de büyüklere ders bile veriyor. Öncelikli olarak bizim trafik eğitim parkına ilçelerimizden gelen 0-6 yaş grubu çocuklarımıza da seyyar trafik eğitim parkı hareketiyle trafik şube müdürlüğümüzle iş birliği yapmak suretiyle polislerimizle beraber okul okul gezeceğiz. Böylece bize ulaşamayanlara biz ulaşmış oluyoruz" dedi.

Miniklere trafik eğitimleri devam ediyor.

Minikler polis kıyafeti giydi, trafik eğitimi aldı
Minikler polis kıyafeti giydi, trafik eğitimi aldı
Minikler polis kıyafeti giydi, trafik eğitimi aldı
Minikler polis kıyafeti giydi, trafik eğitimi aldı

İlkadım, Samsun, Polis, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Minikler polis kıyafeti giydi, trafik eğitimi aldı - Son Dakika


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