Mirza Nil'de coşkulu kutlama! - Son Dakika

Cumhuriyet'in 98. Kuruluş yıl dönümü Karşıyaka Mirza Nil İlkokulu'nda da öğrenci ve öğretmenler tarafından büyük bir coşkuyla kutlandı. Salgın koşulları nedeniyle velilerin alınmadığı törende öğrenciler günün anlam ve önemini belirten şiirler okuyarak marşlar söyledi.

3A sınıf öğretmeni Bayram Murat Özdel tarafından organize edilen Cumhuriyet Bayramı töreni, cumhuriyetimizin temellerini atan başta Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve vatan savunmasında şehit olan Mehmetçiklerin anısına 1 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

BALONLARI HAVAYA BIRAKTILAR

Mirza Nil Anaokulu ve Mirza Nil İlkokulu öğrencilerinin hazırlamış olduğu birbirinden güzel gösteriler büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Tören sonrasında havaya bırakılan balonlar rengârenk görüntüler yaşattı. Mirza Nil İlkokulu Müdür yardımcısı Yusuf Kırıcı ise yaptığı konuşmada cumhuriyetin değerlerine vurgu yaparak öğrencilerin cumhuriyet bayramını kutladı.

GÖKLERDEKİ YILDIZLAR KADAR PARLAKLAR

Mirza Nil Okul Müdürü Ercan Çifçi ise "Mirza Nil ilkokulu öğrencilerinin her biri göklerdeki yıldızlar kadar parlak ve Atatürk'ün gösterdiği yolda ilerleyen öğrenciler bu yüzden cumhuriyetimizin geleceği için umut doluyuz" dedi.

Öğrenciler gösterilerden sonra öğretmenleriyle beraber hatıra fotoğrafı çektirdiler.

Pandemi koşulları nedeniyle çocuklarının yaptığı gösterileri okul bahçesinden izleyemeyen veliler için gösteriler okulun youtube kanalından ve web sitesinden paylaşıldı.