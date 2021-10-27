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Mısır Başsavcılığı, bazı Sağlık Bakanlığı yetkilileri hakkında rüşvet iddiasıyla soruşturma başlattı - Son Dakika

Mısır Başsavcılığı, bazı Sağlık Bakanlığı yetkilileri hakkında rüşvet iddiasıyla soruşturma başlattı

27.10.2021 20:26
Mısır Başsavcılığı, bazı Sağlık Bakanlığı yetkilileri hakkında rüşvet iddiasıyla soruşturma başlattı

Mısır Başsavcılığı, son dönemde sosyal medyada gündeme gelen bazı Sağlık Bakanlığı yetkililerinin rüşvet aldığı iddialarının ardından soruşturma başlattığını duyurdu.

Mısır Başsavcılığı, son dönemde sosyal medyada gündeme gelen bazı Sağlık Bakanlığı yetkililerinin rüşvet aldığı iddialarının ardından soruşturma başlattığını duyurdu.

Mısır yerel medyasının Başsavcılığın açıklamasına dayandırdığı habere göre, Başsavcılık, dün akşam itibarıyla Sağlık Bakanlığı yetkililerine yönelik kendilerine yöneltilen suçlamalar hakkında kapsamlı soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Sağlık Bakanı kalp krizi geçirdi

Mısır Sağlık Bakanı Hale Zayid, dün yüksek tansiyon ve kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, kalp krizi geçirdiği belirlenen Sağlık Bakanı Zayid'in sağlık durumunun iyi olduğu ve gerekli kontrollerinin yapılmasının ardından hastaneden taburcu edildiği belirtildi.

Mısır sosyal medyasında bakanın kalp krizi geçirmesinin söz konusu soruşturmadan hemen sonra olması gündem oldu.

Sağlık Bakanlığı, Kalp Krizi, Rüşvet, Mısır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mısır Başsavcılığı, bazı Sağlık Bakanlığı yetkilileri hakkında rüşvet iddiasıyla soruşturma başlattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mısır Başsavcılığı, bazı Sağlık Bakanlığı yetkilileri hakkında rüşvet iddiasıyla soruşturma başlattı - Son Dakika
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