Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Romanyalı mevkidaşı Iohannis ile enerji ve ekonomik iş birliğini görüştü - Son Dakika

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, resmi temasları kapsamında Kahire'ye gelen Romanyalı mevkidaşı Klaus Iohannis ile bir araya geldi.

Mısır Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İttihadiye Sarayı'nda gerçekleşen ikili görüşmede, ilişkilerin geliştirilmesi, enerji ve Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi konularında iş birliğinin arttırılması ile turizm, sanayi, tarım ve askeri alanlarda olanakların ele alındığı bildirildi.

Bölgedeki son gelişmelerin ve Filistin- İsrail arasında ateşkesin sağlanması konusunun da ele alındığı belirtilen açıklamada, tarafların, Filistin ve İsrail arasındaki gerilime uluslararası yasalar doğrultusunda adil ve kapsamlı bir çözüm sağlanması konusunda mutabık kaldıkları kaydedildi.

Sisi ve Iohannis'in düzensiz göçmen konusunda da fikir alışverişinde bulundukları ifade edilen açıklamada, Sisi'nin, ülkesinin Akdeniz'deki düzensiz göçmenlere yönelik gerekli tedbirleri aldığını, söz konusu sorunun stratejik ortakları ve halkına karşı bir sorumluluk olduğunu söylediği kaydedildi.

Iohannis'in ise Mısır'ın terörle mücadele ve düzensiz göçmenler dosyasında gösterdiği çabadan övgüyle söz ettiği ve ülkesinin Mısırla çeşitli alanlarda iş birliğini geliştirmek arzusunda olduğunu söylediği ifade edildi.