Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Tunus Cumhurbaşkanı Said'i yeni hükümetin kurulması vesilesiyle tebrik etti - Son Dakika

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Tunus'ta yeni hükümetin kurulmasından dolayı Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'i arayarak tebriklerini iletti.

Tunus Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin Tunuslu mevkidaşı Said'i arayarak her alanda tam destek sözü verdiği ve yeni hükümetin kurulması vesilesiyle tebriklerini ilettiği belirtildi.

Açıklamada, Covid-19 ile mücadelede Mısır'ın yanlarında yer aldığı ve yardımlarını esirgemediğini hatırlatan Said'in, iki ülke arasında ikili iş birliği alanlarının geliştirilmesi ve güçlendirilmesi konusundaki isteklerini ilettiği bildirildi.

Tunus'ta Başbakan Necla Buden Ramazan tarafından oluşturulan yeni hükümet, Cumhurbaşkanlığı sarayında pazartesi yapılan yemin töreninin ardından göreve başlamıştı.