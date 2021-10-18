Üye Girişi
Mısır'da hazırlanması 20 yıl süren Kuran'ı Kerim Cumhurbaşkanı Sisi'ye verildi - Son Dakika

Mısır'da hazırlanması 20 yıl süren Kuran'ı Kerim Cumhurbaşkanı Sisi'ye verildi

18.10.2021 00:58
Mısır'da hazırlanması 20 yıl süren Kuran'ı Kerim Cumhurbaşkanı Sisi'ye verildi

Mısır'daki El-Ezher Kurumu, hazırlanması yaklaşık 20 yıl süren bir Kuran'ı Kerim'i Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'ye takdim etti.

Mısır'daki El-Ezher Kurumu, hazırlanması yaklaşık 20 yıl süren bir Kuran'ı Kerim'i Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'ye takdim etti.

Mevlit Kandili dolayısıyla başkent Kahire'nin doğusundaki bir konferans merkezinde düzenlenen programa, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, El-Ezher Kurumu Şeyhi Ahmed et-Tayyib ve üst düzey yetkililer katıldı.

Ezher tarafından yapılan açıklamada, "söz konusu Mushaf-ı Şerif üzerindeki çalışmaların yaklaşık 20 yıl sürdüğü" belirtildi.

Mushafta İlhanlı ve Memlük dönemlerine ait el yazmalardan esinlenerek oluşturulan geometrik desenler, tezhip ve tezyinatta yer alan renklerin kullanıldığına işaret edilen açıklamada, altının ve renklerin parlaklığını uzun süre korumak için en kaliteli saf pamuk ve asitsiz kağıda basıldığı aktarıldı.

Mushafın kapağının, bitkisel tabaklama yapılmış saf deriden olduğu kaydedilen açıklamada, ayrıca Kral (Ahmed) Fuad hattı ile basıldığı ifade edildi.

Açıklamada, El-Ezher Kurumu Şeyhi Tayyib'in mushafı Cumhurbaşkanı Sisi'ye takdim ettiği belirtildi.

Sisi, programda yaptığı konuşmada, "Önceliklerimiz arasında yer alan farkındalık ve dini doğru anlama konusunun önemini her zaman vurguluyoruz. Mısır, farkındalık yaratma ve dini söylemi düzeltme misyonunu sürdürüyor." dedi.

El-Ezher Kurumu Şeyhi Tayyib de "Bugün dünyamızı ve Müslüman toplumları insanlık dışı koşullardan kurtarmak için Peygamberi rehberliğin dönüşüne ihtiyacımız var." diye konuştu.

Kuran-ı Kerim, cumhurbaşkanı, Kahire, Mısır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mısır'da hazırlanması 20 yıl süren Kuran'ı Kerim Cumhurbaşkanı Sisi'ye verildi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Fenerbahçe'nin taraftara çağrısı yanıt buldu! Sabiha Gökçen Havalimanı'nda tarihi gece 00:27 Fenerbahçe'nin taraftara çağrısı yanıt buldu! Sabiha Gökçen Havalimanı'nda tarihi gece Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt'tan kavgaya dair ilk açıklama: Beni tehdit eden kişi Cumhurbaşkanı'nın berberiymiş 23:32 Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt'tan kavgaya dair ilk açıklama: Beni tehdit eden kişi Cumhurbaşkanı'nın berberiymiş Etiyopya ve Fas'ın ardından Afrika'nın devi Nijerya da Türk İHA ve SİHA'larına talip oldu 23:18 Etiyopya ve Fas'ın ardından Afrika'nın devi Nijerya da Türk İHA ve SİHA'larına talip oldu
Fenerbahçe'de bıçak kemiğe dayandı! Başkan Ali Koç camiaya ayaklanma çağrısı yaptı 22:29 Fenerbahçe'de bıçak kemiğe dayandı! Başkan Ali Koç camiaya ayaklanma çağrısı yaptı Demet Akalın eşi Okan Kurt için sosyal medyadan yardım istedi: Nerede bu polisler? 22:05 Demet Akalın eşi Okan Kurt için sosyal medyadan yardım istedi: Nerede bu polisler? Meteoroloji uyardı! Ankara ve İstanbul dahil 47 ilde yarın sağanak yağış bekleniyor 20:37 Meteoroloji uyardı! Ankara ve İstanbul dahil 47 ilde yarın sağanak yağış bekleniyor
Görenler dönüp bir daha bakıyor! Selen Soyder'in büyük değişimi görenleri şaşırtıyor 19:35 Görenler dönüp bir daha bakıyor! Selen Soyder'in büyük değişimi görenleri şaşırtıyor Sanatçı Arif Sağ'dan Millet İttifakı'nın adayıyla ilgili merak uyandıran yorum: Siz onu seveceksiniz 17:24 Sanatçı Arif Sağ'dan Millet İttifakı'nın adayıyla ilgili merak uyandıran yorum: Siz onu seveceksiniz

Son Dakika Haberleri
19:34 Görenler dönüp bir daha bakıyor! Selen Soyder'in büyük değişimi görenleri şaşırtıyor
19:27 Sürücüyü şüpheli davranışları ele verdi! Aracın motor bölümüne saklanan çorap içerisinde ruhsatsız tabanca çıktı
19:08 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri
19:02 Fatih Terim'den Sacha Boey müjdesi: Beşiktaş maçında sahaya çıkabilecek
18:47 Seyirciler korku dolu gözlerle izledi! Vahşi ayı, sirkte hamile eğiticisini yere serdi
18:27 Son dakika ekonomi haberleri! Güncel ekonomi gelişmeleri
18:21 Karagümrük zirveye oynuyor! İstanbul ekibi, deplasmanda Altay'ı 1-0 yendi
18:00 Sarı-kırmızılı takımda Mustafa Cengiz ve yönetimi ibra edildi
17:57 Aslan puan farkını eritti! Galatasaray, kendi sahasında Konyaspor'u 1-0 yendi
17:34 Kasımpaşa'nın hocası Cihat Arslan'dan istifa yorumlarına şaşırtan tepki: Keçiler ölür ama günahlar yok olmaz
MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu'nun gözlerden uzak büyüttüğü çocukları ortaya çıktı MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu'nun gözlerden uzak büyüttüğü çocukları ortaya çıktı         
00:37
Altay'dan Trabzon'da tribünleri karıştıran hareket! Taraftarlar sinirden deliye döndü Altay'dan Trabzon'da tribünleri karıştıran hareket! Taraftarlar sinirden deliye döndü         
23:43
Sting'e yaptığı dansla ünlenen oryantal Nuran Sultan'ın son hali şaşkına çevirdi Sting'e yaptığı dansla ünlenen oryantal Nuran Sultan'ın son hali şaşkına çevirdi         
23:25
Fenerbahçe'den Trabzonspor maçı sonrası taraftara çağrı! Hem saat hem de konum verdiler Fenerbahçe'den Trabzonspor maçı sonrası taraftara çağrı! Hem saat hem de konum verdiler         
23:06
Trabzonspor-F.Bahçe maçı sonrası Rıdvan Dilmen'den hakem Ali Şansalan'a olay sözler: Kural tanımazsın Trabzonspor-F.Bahçe maçı sonrası Rıdvan Dilmen'den hakem Ali Şansalan'a olay sözler: Kural tanımazsın         
22:13
Hız motoruyla otomobile arkadan çarpan öğretmen, feci şekilde can verdi Hız motoruyla otomobile arkadan çarpan öğretmen, feci şekilde can verdi         
20:50
Okan Bayülgen'den Mehmet Ali Erbil'in taciz mesajı için olay yorum! Sonra hemen düzeltti Okan Bayülgen'den Mehmet Ali Erbil'in taciz mesajı için olay yorum! Sonra hemen düzeltti         
20:22
Kazada ölen kızının başından ayrılmayan baba, yürek parçaladı Kazada ölen kızının başından ayrılmayan baba, yürek parçaladı         
18:04
Bilim Kurulu Üyesi Mustafa Necmi İlhan'a 15 gün meslekten men cezası verildi Bilim Kurulu Üyesi Mustafa Necmi İlhan'a 15 gün meslekten men cezası verildi         
17:23
Emlakçı, satılık evin banyosunda video çekti! Aynada gördüğü adam nedeniyle adeta dili tutuldu Emlakçı, satılık evin banyosunda video çekti! Aynada gördüğü adam nedeniyle adeta dili tutuldu         
16:51
Elbise mi desek, tanga mı! Hande, kırmızı deri kıyafetiyle Belarus'u gecelerini yaktı Elbise mi desek, tanga mı! Hande, kırmızı deri kıyafetiyle Belarus'u gecelerini yaktı         
16:23
Çin ve Tayvan arasındaki gerilim tırmanıyor! Medyanın tehdit gibi haberi orduyu harekete geçirdi Çin ve Tayvan arasındaki gerilim tırmanıyor! Medyanın tehdit gibi haberi orduyu harekete geçirdi         
13:26
İstanbul'un ortasında fare dehşeti! Bebeklerinin beşiğinde görünce, gece yarısı evlerini terk edip, arabada uyudular İstanbul'un ortasında fare dehşeti! Bebeklerinin beşiğinde görünce, gece yarısı evlerini terk edip, arabada uyudular         
12:24
Kazı kazandan 200 lira kazandığını zannedip bayiden parasını isterken, 200 bin lira kazandığını öğrendi Kazı kazandan 200 lira kazandığını zannedip bayiden parasını isterken, 200 bin lira kazandığını öğrendi         
11:13
Yetişkin film yıldızı Emily Willis, köpekle cinsel ilişkiye girdiğini iddia eden arkadaşlarına dava açtı Yetişkin film yıldızı Emily Willis, köpekle cinsel ilişkiye girdiğini iddia eden arkadaşlarına dava açtı         
10:29
Ümit Karan ve kardeşi arkadaş kurbanı oldu! 1 milyon 700 bin lira kaptırınca savcılığa koştu Ümit Karan ve kardeşi arkadaş kurbanı oldu! 1 milyon 700 bin lira kaptırınca savcılığa koştu         
10:11
ABD'ye yapılan F-16 teklifi sonrası Türkiye'den önemli hamle! 9 uçağın modernizasyonu milli imkanlarla sağlandı ABD'ye yapılan F-16 teklifi sonrası Türkiye'den önemli hamle! 9 uçağın modernizasyonu milli imkanlarla sağlandı         
10:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2021 01:03:08. #1.11#
SON DAKİKA: Mısır'da hazırlanması 20 yıl süren Kuran'ı Kerim Cumhurbaşkanı Sisi'ye verildi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement