Mısır'da kayıp binlerce doz Kovid-19 aşısıyla ilgili 3 gözaltı - Son Dakika

Mısır'da kanalizasyona atılmış binlerce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşının bulunması ve sonrasında Sağlık Bakanlığının deposundaki aşılarda eksik tespit edilmesi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 3 kişi gözaltına alındı.

Yerel basınında çıkan haberlere göre, Mısır Başsavcılığı Minya kentinde kanalizasyona atılmış binlerce Kovid-19 aşısının bulunması üzerine başlattığı soruşturmayı genişletti.

Başsavcılığın konuyla ilgili oluşturduğu araştırma komisyonunun, Sağlık Bakanlığına ait depoda tutulan toplam 18 bin 400 doz aşıyı kontrol ettiği ve buna göre aşılardan 13 bin 412'sinin son kullanma tarihinin geçtiği ve 4 bin 988 doz aşının ise eksik olduğunun rapor edildiği aktarıldı.

Yapılan soruşturma neticesinde aşılardan sorumlu 3 çalışanın tedbir amaçlı 4 günlüğüne gözaltına alındığı ve bu kişilerden ikisinin gözaltı süresinin 15 gün uzatıldığı kaydedildi.